النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء؟.. اكتشافات أثرية حديثة تدعم الفرضية

أظهرت دلائل على وجود بحيرات وأنهار وغابات

هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء في قديم الزمان؟.. هذا التساؤل يطرح بين الحين والآخر في الأوساط العلمية والثقافية، وبين عامة الناس دون إجابة شافية، إلا أن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي أعلنت عنها هيئة التراث في دراسة علمية نشرتها المجلة العلمية المرموقة "Nature" أظهرت ما يدعم ذلك الاعتقاد بشدة.

فقد أظهرت الاكتشافات الأثرية شمال المملكة، عن وجود دلائل على هجرات بشرية مبكرة من قارة إفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل نحو 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130 - 75 ألفاً و55 ألف سنة مضت.

كما تضمنت الاكتشافات التي اكتشفت في عدة مواقع شمال المملكة، منها موقع خل عميشان بالنفود الكبير قطعاً من عظام حيوان فرس النهر، وحيوانات أخرى من فصيلة البقريات والتي عاشت على مدى فترات زمنية متعددة، مما يؤكد وجود بيئة مطيرة غنية بالمسطحات المائية، والغطاء النباتي الكثيف في شمال الجزيرة العربية، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع أحوال المناخ السائدة في شمال إفريقيا.

جنة من الواحات الخضراء

وتدعم تلك النوعية من الاكتشافات الفرضية القائلة بأن الجزيرة العربية كانت جنة من الواحات الخضراء قبل أكثر من 100 ألف سنة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها البعثة السعودية البريطانية ضمن مشروع الجزيرة العربية الخضراء في وقتٍ سابق، عن أدلة علمية تؤكد وجود البحيرات والأنهار والغابات بأنحاء الجزيرة، مما ساعد على إنشاء الكثير من الحضارات حولها بوقت لاحق.

وبحسب دراسة سابقة نشرها فريق بحثي بريطاني في مجلة "ذا جورنال أوف جيولوجي"، تحت إشراف آش بارتون، الأستاذ بجامعة أوكسفورد البريطانية، فإن المنطقة كانت غنية بالمراعي الخضراء في سالف الأزمان، حيث يصل الموسم المطير إلى شبه جزيرة العرب كل 23 ألف سنة، وذلك لإتاحة المجال للحياة النباتية والحيوانية لكي تزدهر.

ويقول الأستاذ بجامعة أكسفورد في بحثه المنشور الذي يرجع إلى عام 2015، إنه توصل هو وفريقه البحثي إلى أن جزيرة العرب مرت بفترات مختلفة من العصور المطيرة مما أدى إلى ظهور نباتات طويلة، وغابات كثيفة، وهو ما جعلها مكاناً مقبولاً للعيش، مما يؤيد فكرة حدوث هجرة الإنسان الحديث من إفريقيا في وقت مبكر.

ولم يكتفِ "باترون" بالافتراضات النظرية، إذ يشير إلى عثوره على آثار طين وحجارة من قاع النهر تعود إلى 160 ألف عام، وذلك أثناء دراسته لمجاري الأنهار الجافة جنوب شرقي الجزيرة العربية.

وقد عثر علماء الجيولوجيا على دلائل بوجود خمس فترات مطيرة مرت بها منطقة الجزيرة العربية، والتي تدفقت خلالها الأنهار وجرفت معها هذه الحجارة والحصى، بينما استقرت هذه الحجارة عندما جفت الأنهار وانحسرت مياهها.

وقد كانت أولى هذه المراحل المطيرة في الفترة ما بين 160 ألفاً و150 ألف سنة مضت، وأحدثها كان قبل نحو 55 ألف سنة مضت. وكانت كل مرحلة مطيرة تمثل فرصة انتقل خلالها البشر من إفريقيا إلى آسيا.

ويقول "باترون": "السجل البيئي الذي لدي يتطابق تماماً مع سجل الآثار الموجودة بالفعل. وهذه السجلات تشير إلى وجود حركات نزوح وهجرة بشرية إلى شبه الجزيرة العربية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء؟.. اكتشافات أثرية حديثة تدعم الفرضية
سبق

هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء في قديم الزمان؟.. هذا التساؤل يطرح بين الحين والآخر في الأوساط العلمية والثقافية، وبين عامة الناس دون إجابة شافية، إلا أن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي أعلنت عنها هيئة التراث في دراسة علمية نشرتها المجلة العلمية المرموقة "Nature" أظهرت ما يدعم ذلك الاعتقاد بشدة.

فقد أظهرت الاكتشافات الأثرية شمال المملكة، عن وجود دلائل على هجرات بشرية مبكرة من قارة إفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل نحو 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130 - 75 ألفاً و55 ألف سنة مضت.

كما تضمنت الاكتشافات التي اكتشفت في عدة مواقع شمال المملكة، منها موقع خل عميشان بالنفود الكبير قطعاً من عظام حيوان فرس النهر، وحيوانات أخرى من فصيلة البقريات والتي عاشت على مدى فترات زمنية متعددة، مما يؤكد وجود بيئة مطيرة غنية بالمسطحات المائية، والغطاء النباتي الكثيف في شمال الجزيرة العربية، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع أحوال المناخ السائدة في شمال إفريقيا.

جنة من الواحات الخضراء

وتدعم تلك النوعية من الاكتشافات الفرضية القائلة بأن الجزيرة العربية كانت جنة من الواحات الخضراء قبل أكثر من 100 ألف سنة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها البعثة السعودية البريطانية ضمن مشروع الجزيرة العربية الخضراء في وقتٍ سابق، عن أدلة علمية تؤكد وجود البحيرات والأنهار والغابات بأنحاء الجزيرة، مما ساعد على إنشاء الكثير من الحضارات حولها بوقت لاحق.

وبحسب دراسة سابقة نشرها فريق بحثي بريطاني في مجلة "ذا جورنال أوف جيولوجي"، تحت إشراف آش بارتون، الأستاذ بجامعة أوكسفورد البريطانية، فإن المنطقة كانت غنية بالمراعي الخضراء في سالف الأزمان، حيث يصل الموسم المطير إلى شبه جزيرة العرب كل 23 ألف سنة، وذلك لإتاحة المجال للحياة النباتية والحيوانية لكي تزدهر.

ويقول الأستاذ بجامعة أكسفورد في بحثه المنشور الذي يرجع إلى عام 2015، إنه توصل هو وفريقه البحثي إلى أن جزيرة العرب مرت بفترات مختلفة من العصور المطيرة مما أدى إلى ظهور نباتات طويلة، وغابات كثيفة، وهو ما جعلها مكاناً مقبولاً للعيش، مما يؤيد فكرة حدوث هجرة الإنسان الحديث من إفريقيا في وقت مبكر.

ولم يكتفِ "باترون" بالافتراضات النظرية، إذ يشير إلى عثوره على آثار طين وحجارة من قاع النهر تعود إلى 160 ألف عام، وذلك أثناء دراسته لمجاري الأنهار الجافة جنوب شرقي الجزيرة العربية.

وقد عثر علماء الجيولوجيا على دلائل بوجود خمس فترات مطيرة مرت بها منطقة الجزيرة العربية، والتي تدفقت خلالها الأنهار وجرفت معها هذه الحجارة والحصى، بينما استقرت هذه الحجارة عندما جفت الأنهار وانحسرت مياهها.

وقد كانت أولى هذه المراحل المطيرة في الفترة ما بين 160 ألفاً و150 ألف سنة مضت، وأحدثها كان قبل نحو 55 ألف سنة مضت. وكانت كل مرحلة مطيرة تمثل فرصة انتقل خلالها البشر من إفريقيا إلى آسيا.

ويقول "باترون": "السجل البيئي الذي لدي يتطابق تماماً مع سجل الآثار الموجودة بالفعل. وهذه السجلات تشير إلى وجود حركات نزوح وهجرة بشرية إلى شبه الجزيرة العربية".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:45 PM

هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء؟.. اكتشافات أثرية حديثة تدعم الفرضية

أظهرت دلائل على وجود بحيرات وأنهار وغابات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
5
3,086

هل كانت الجزيرة العربية جنة خضراء في قديم الزمان؟.. هذا التساؤل يطرح بين الحين والآخر في الأوساط العلمية والثقافية، وبين عامة الناس دون إجابة شافية، إلا أن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي أعلنت عنها هيئة التراث في دراسة علمية نشرتها المجلة العلمية المرموقة "Nature" أظهرت ما يدعم ذلك الاعتقاد بشدة.

فقد أظهرت الاكتشافات الأثرية شمال المملكة، عن وجود دلائل على هجرات بشرية مبكرة من قارة إفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل نحو 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130 - 75 ألفاً و55 ألف سنة مضت.

كما تضمنت الاكتشافات التي اكتشفت في عدة مواقع شمال المملكة، منها موقع خل عميشان بالنفود الكبير قطعاً من عظام حيوان فرس النهر، وحيوانات أخرى من فصيلة البقريات والتي عاشت على مدى فترات زمنية متعددة، مما يؤكد وجود بيئة مطيرة غنية بالمسطحات المائية، والغطاء النباتي الكثيف في شمال الجزيرة العربية، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع أحوال المناخ السائدة في شمال إفريقيا.

جنة من الواحات الخضراء

وتدعم تلك النوعية من الاكتشافات الفرضية القائلة بأن الجزيرة العربية كانت جنة من الواحات الخضراء قبل أكثر من 100 ألف سنة، حيث كشفت الدراسات التي أجرتها البعثة السعودية البريطانية ضمن مشروع الجزيرة العربية الخضراء في وقتٍ سابق، عن أدلة علمية تؤكد وجود البحيرات والأنهار والغابات بأنحاء الجزيرة، مما ساعد على إنشاء الكثير من الحضارات حولها بوقت لاحق.

وبحسب دراسة سابقة نشرها فريق بحثي بريطاني في مجلة "ذا جورنال أوف جيولوجي"، تحت إشراف آش بارتون، الأستاذ بجامعة أوكسفورد البريطانية، فإن المنطقة كانت غنية بالمراعي الخضراء في سالف الأزمان، حيث يصل الموسم المطير إلى شبه جزيرة العرب كل 23 ألف سنة، وذلك لإتاحة المجال للحياة النباتية والحيوانية لكي تزدهر.

ويقول الأستاذ بجامعة أكسفورد في بحثه المنشور الذي يرجع إلى عام 2015، إنه توصل هو وفريقه البحثي إلى أن جزيرة العرب مرت بفترات مختلفة من العصور المطيرة مما أدى إلى ظهور نباتات طويلة، وغابات كثيفة، وهو ما جعلها مكاناً مقبولاً للعيش، مما يؤيد فكرة حدوث هجرة الإنسان الحديث من إفريقيا في وقت مبكر.

ولم يكتفِ "باترون" بالافتراضات النظرية، إذ يشير إلى عثوره على آثار طين وحجارة من قاع النهر تعود إلى 160 ألف عام، وذلك أثناء دراسته لمجاري الأنهار الجافة جنوب شرقي الجزيرة العربية.

وقد عثر علماء الجيولوجيا على دلائل بوجود خمس فترات مطيرة مرت بها منطقة الجزيرة العربية، والتي تدفقت خلالها الأنهار وجرفت معها هذه الحجارة والحصى، بينما استقرت هذه الحجارة عندما جفت الأنهار وانحسرت مياهها.

وقد كانت أولى هذه المراحل المطيرة في الفترة ما بين 160 ألفاً و150 ألف سنة مضت، وأحدثها كان قبل نحو 55 ألف سنة مضت. وكانت كل مرحلة مطيرة تمثل فرصة انتقل خلالها البشر من إفريقيا إلى آسيا.

ويقول "باترون": "السجل البيئي الذي لدي يتطابق تماماً مع سجل الآثار الموجودة بالفعل. وهذه السجلات تشير إلى وجود حركات نزوح وهجرة بشرية إلى شبه الجزيرة العربية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,289
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة