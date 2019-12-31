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انقلاب مروّع في مدخل رفحاء يودي بحياة 4 شبان ويصيب 3 آخرين

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت الحالات للمستشفى

لقي أربعة شبان حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون؛ جراء حادث انقلاب شنيع وقع في مدخل محافظة رفحاء الغربي صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي لـ"سبق": تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً من مواطن الساعة الثامنة صباحاً وأربع دقائق يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مدخل طريق رفحاء الغربي.

وأضاف: على الفور توجّهت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتان إسعافيتان تابعتان لوزارة الصحة إلى الموقع.

وأردف: عند وصول الفرق الإسعافية الأولى في الساعة 8:14 دقيقة تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان "سعوديي الجنسية" أعمارهم ما بين 16-18 سنة، وأسفر عن وفاة أربعة منهم وتعرض ثلاث آخرين لإصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة، وكان أحدهم محتجزاً قبل أن ينتشله الدفاع المدني.

وأشار المتحدث إلى تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

حادث انقلاب شنيع محافظة رفحاء الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب مروّع في مدخل رفحاء يودي بحياة 4 شبان ويصيب 3 آخرين
سبق

لقي أربعة شبان حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون؛ جراء حادث انقلاب شنيع وقع في مدخل محافظة رفحاء الغربي صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي لـ"سبق": تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً من مواطن الساعة الثامنة صباحاً وأربع دقائق يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مدخل طريق رفحاء الغربي.

وأضاف: على الفور توجّهت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتان إسعافيتان تابعتان لوزارة الصحة إلى الموقع.

وأردف: عند وصول الفرق الإسعافية الأولى في الساعة 8:14 دقيقة تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان "سعوديي الجنسية" أعمارهم ما بين 16-18 سنة، وأسفر عن وفاة أربعة منهم وتعرض ثلاث آخرين لإصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة، وكان أحدهم محتجزاً قبل أن ينتشله الدفاع المدني.

وأشار المتحدث إلى تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:45 PM

انقلاب مروّع في مدخل رفحاء يودي بحياة 4 شبان ويصيب 3 آخرين

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت الحالات للمستشفى

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عويد التومي - رفحاء
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6,511

لقي أربعة شبان حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون؛ جراء حادث انقلاب شنيع وقع في مدخل محافظة رفحاء الغربي صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي لـ"سبق": تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً من مواطن الساعة الثامنة صباحاً وأربع دقائق يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مدخل طريق رفحاء الغربي.

وأضاف: على الفور توجّهت ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتان إسعافيتان تابعتان لوزارة الصحة إلى الموقع.

وأردف: عند وصول الفرق الإسعافية الأولى في الساعة 8:14 دقيقة تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان "سعوديي الجنسية" أعمارهم ما بين 16-18 سنة، وأسفر عن وفاة أربعة منهم وتعرض ثلاث آخرين لإصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة، وكان أحدهم محتجزاً قبل أن ينتشله الدفاع المدني.

وأشار المتحدث إلى تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

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