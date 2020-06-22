أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا بمحافظة العيص، لتصبح المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع مصابي حالات كورونا في محافظة العيص. يذكر أن محافظة العيص قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعافٍ من الحالات النشطة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد التعافي 13 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

"العيص" تتخلص من كورونا وتصبح خالية من الحالات النشطة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-22 أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا بمحافظة العيص، لتصبح المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع مصابي حالات كورونا في محافظة العيص.



يذكر أن محافظة العيص قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعافٍ من الحالات النشطة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد التعافي 13 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 07:16 PM

"العيص" تتخلص من كورونا وتصبح خالية من الحالات النشطة سجلت منذ بداية انتشار الفيروس 13 حالة





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أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا بمحافظة العيص، لتصبح المحافظة خالية من الحالات النشطة بعد شفاء جميع مصابي حالات كورونا في محافظة العيص.



يذكر أن محافظة العيص قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعافٍ من الحالات النشطة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد التعافي 13 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.