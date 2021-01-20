النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

تصادم وانقلاب فوق جسر الكعكية بمكة يُسفر عن 4 إصابات

تمّ تقديم الخدمة الإسعافية ونُقلت اثنتان خطرتان منها إلى مستشفى النور

أسفر حادث مروري وقع فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، عن وقوع 4 إصابات؛ بينها إصابتان وُصفتا بالخطرتين.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، في اتجاه مستشفى النور، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 3 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 4 إصابات تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان خطرتان إلى مستشفى النور التخصّصي، بينما رفض الباقون النقل إلى المستشفى، وباشر الموقع الدفاع المدني والمرور والجهات الأمنية.

حادث مروري مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصادم وانقلاب فوق جسر الكعكية بمكة يُسفر عن 4 إصابات
سبق

أسفر حادث مروري وقع فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، عن وقوع 4 إصابات؛ بينها إصابتان وُصفتا بالخطرتين.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، في اتجاه مستشفى النور، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 3 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 4 إصابات تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان خطرتان إلى مستشفى النور التخصّصي، بينما رفض الباقون النقل إلى المستشفى، وباشر الموقع الدفاع المدني والمرور والجهات الأمنية.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:15 PM

تصادم وانقلاب فوق جسر الكعكية بمكة يُسفر عن 4 إصابات

تمّ تقديم الخدمة الإسعافية ونُقلت اثنتان خطرتان منها إلى مستشفى النور

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,509

أسفر حادث مروري وقع فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، عن وقوع 4 إصابات؛ بينها إصابتان وُصفتا بالخطرتين.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، في اتجاه مستشفى النور، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 3 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 4 إصابات تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان خطرتان إلى مستشفى النور التخصّصي، بينما رفض الباقون النقل إلى المستشفى، وباشر الموقع الدفاع المدني والمرور والجهات الأمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة