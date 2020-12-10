"جامعة جازان" تطلق منصة لاستقبال "الأفكار التطويرية" لمنسوبيها

لتعزيز روح الانتماء والمبادرة والإيجابية والمشاركة لاكتشاف المميزين

أطلقت جامعة جازان منصة لتلقي واستقبال الأفكار التطويرية، ودعت منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين والفنيين لتقديم ما لديهم من أفكار في جميع الجوانب والمجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية وخدمة المجتمع.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني خلال رعايته حفل تدشين المنصة: إنها تعد مبادرة رائدة لتعزيز روح الانتماء والمبادرة والإيجابية والمشاركة من جميع المنسوبين بما يحقق التقدم للجامعة واكتشاف المميزين ليسهموا بفاعلية في مشاريع الجامعة المختلفة، مشيداً بما قدمته وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال من أعمال ومبادرات تؤسس لنقلة نوعية في التخطيط والأداء؛ اعتماداً على ما تمتلكه الجامعة من كوادر متخصصة في شتى المجالات.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أزيبي أن أهداف المنصة الإلكترونية فتح الباب لسماع أفكار متنوعة ومبادرات نوعية قد تسهم في مصلحة الجامعة وتطورها، إلى جانب تكريم أصحاب الأفكار أو المبادرات المميزة، وتعزيز الشعور بالانتماء والمساهمة في تطوير بيئة العمل، وحفظ الملكية الفكرية لصاحب الفكرة أو المبادرة.

وأشار الدكتور "أزيبي" إلى أن كل الأفكار ترسل إلكترونياً للمنصة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، مضيفاً أن وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ستتولى عبر عدد من الخطوات والآليات الممنهجة عملية فرز الأفكار وتقييمها، ومن ثم تحال الفكرة للجهة المعنية بالفكرة داخل الجامعة، والرد على مرسل الفكرة بنتيجة دراسة فكرته، انتهاء بإعلان وتكريم أصحاب الأفكار الملهمة في نهاية العام وأكثر الجهات مساهمة.