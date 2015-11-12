النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتقال أول شركة طيران أجنبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

بواقع 3 رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقالَ رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ وذلك عبر انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران "ذهابًا وإيابًا" يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري إلى الصالة رقم "1" بالمطار، وبواقع 3 رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هيئة الطيران المدني: خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جُهّزت بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، وسيتم انتقال الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي لضمان ارتفاع الكفاءة.
ويُعد طيران الاتحاد الإماراتي، أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد.
وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم "1" بالمطار الجديد بـ(810) آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من (30) مليون مسافر سنويًّا، كما تشتمل على (220) كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونترًا للخدمة الذاتية للركاب، و(46) بوابة للرحلات الدولية والداخلية؛ منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ(94) جسرًا متحركًا تخدم (70) طائرة في آن واحد.
ويوجد نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين، يبلغ طول سيوره حوالى 34 كيلو مترًا؛ علاوة على فندق من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.
يُذكر أن الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتقال أول شركة طيران أجنبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقالَ رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ وذلك عبر انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران "ذهابًا وإيابًا" يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري إلى الصالة رقم "1" بالمطار، وبواقع 3 رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هيئة الطيران المدني: خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جُهّزت بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، وسيتم انتقال الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي لضمان ارتفاع الكفاءة.
ويُعد طيران الاتحاد الإماراتي، أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد.
وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم "1" بالمطار الجديد بـ(810) آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من (30) مليون مسافر سنويًّا، كما تشتمل على (220) كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونترًا للخدمة الذاتية للركاب، و(46) بوابة للرحلات الدولية والداخلية؛ منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ(94) جسرًا متحركًا تخدم (70) طائرة في آن واحد.
ويوجد نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين، يبلغ طول سيوره حوالى 34 كيلو مترًا؛ علاوة على فندق من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.
يُذكر أن الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:04 PM

انتقال أول شركة طيران أجنبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

بواقع 3 رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,547

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقالَ رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ وذلك عبر انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران "ذهابًا وإيابًا" يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري إلى الصالة رقم "1" بالمطار، وبواقع 3 رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هيئة الطيران المدني: خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جُهّزت بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، وسيتم انتقال الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي لضمان ارتفاع الكفاءة.
ويُعد طيران الاتحاد الإماراتي، أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد.
وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم "1" بالمطار الجديد بـ(810) آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من (30) مليون مسافر سنويًّا، كما تشتمل على (220) كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونترًا للخدمة الذاتية للركاب، و(46) بوابة للرحلات الدولية والداخلية؛ منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ(94) جسرًا متحركًا تخدم (70) طائرة في آن واحد.
ويوجد نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين، يبلغ طول سيوره حوالى 34 كيلو مترًا؛ علاوة على فندق من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.
يُذكر أن الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,876

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة