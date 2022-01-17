القطاع السياحي ينظّم رحلات وباقات متنوعة لشتاء المملكة

بالتعاون بين المنظمين والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

ينظّم القطاع السياحي، خلال شتاء المملكة، مجموعة جديدة ومتنوعة من الباقات السياحية، أُطلقت بالتعاون بين منظّمي الرحلات السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقامت الهيئة بدورها لدعم القطاع الخاص وتأهيل منظمي الرحلات الوطنية بتنظيم رحلات استكشافية لشركات سياحة من بعض الدول الأوروبية والخليجية، التي أبدت اهتمامها لترويج السياحة المتنوعة في المملكة.

وتضم هذه الباقات سلسلة من المواقع والوجهات السياحية، التي تم تصميمها لتلبية تطلعات الأفراد والعائلات والمجموعات.

وتتميز الباقات بخدمات نوعية راقية، تشمل الحجوازات والمواصلات والضيافة والإرشاد السياحي، وقد تم تصميمها بأسعار في متناول الجميع، كما تتيح الباقات السياحية خيارات متنوعة، وتشمل: (الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، والمناطق القريبة منها).

وتتفاوت مُدد الرحلات بين جولة اليوم الواحد؛ والرحلة التي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، ويصل بعضها إلى سبعة أيام متواصلة، في رحلة شيقة مليئة بالاكتشاف والمغامرة، ويتم تقديمها بأسعار منافسة.

وتم تصميم كل رحلة سياحية، بعناية فائقة ووفق جدول دقيق، ويغطي الجدول كل المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي تقع في مسار الرحلة، إضافة إلى أشهر الميادين والأسواق الشعبية والحديثة، وأماكن إقامة الفعاليات النوعية، مع توفير الوجبات والضيافة وخدمات توثيق الرحلات.

وبإمكان السياح من داخل وخارج المملكة، زيارة موقع https://www.visitsaudi.com/ar/do/package/saudi-winters للتعرف على الخيارات المتنوعة والتفاصيل الدقيقة، وحجز الباقة المناسبة لشتاء المملكة، والاستمتاع بالكنوز السياحية المنتشرة في أرجاء المملكة.