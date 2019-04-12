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"أدبي الأحساء" ينفذ لقاءً افتراضياً مع الإعلامي الكويتي محمد الملا

يتناول جهود المملكة في مواجهة جائحة "كورونا"

ضمن برامجه التوعوية ومسؤولياته الوطنية في الفترة الاستثنائية الحالية، ينفذ "أدبي الأحساء" عدداً من البرامج التوعوية، منها عقد لقاء افتراضي مساء الأربعاء المقبل 15 أبريل 2020م مع الإعلامي الكويتي محمد بن أحمد الملا، عبر تطبيق البيرسكوب والبث المباشر من حساب النادي على "تويتر".

‏ويتحدث الضيف عن جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من حيث الاحترازات الوقائية التي تم تنفيذها في وقت مبكر؛ مما ساعد بعد توفيق الله على الحد من انتشار الفيروس.

كما يتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأعمال الإنسانية الكبيرة التي قامت وتقوم بها المملكة لمجابهة الجائحة والحرص على سلامة الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، على أرض المملكة من خلال تحمل الدولة علاج المصابين بذلك الوباء مجانا، سعوديين ومقيمين، حتى من خالفوا نظام الإقامة في المملكة، وكذلك استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار الفيروس، من المواد الخاصة من نظام التامين ضد التعطل عن العمل، وتحمل الدولة 60%؜ من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية من الفئات مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن، وغير ذلك من الأمور الإنسانية على الصعيد الداخلي والخارجي.

كما سيدور الحديث حول جهود المملكة في استقرار سوق الطاقة وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار من خلال ترؤسها لقمة العشرين الافتراضية الاستثنائية وكذلك اجتماع وزراء النفط لمنظمة أوبك +، ووزراء النفط والطاقة لمجموعة العشرين؛ لضبط السوق وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار في ذلك الوقت الحرج.

يذكر أن "أدبي الأحساء" نفذ عدداً من البرامج التوعوية الافتراضية منذ بداية الجائحة انطلاقاً من شعار "كلنا مسؤول" للتوعية بما يجب أن يقوم به المواطن والمقيم من تنفيذ للتوجيهات الصادرة من الدولة في هذا المجال حماية لأنفسهم من الوباء.

أدبي الأحساء

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الأحساء" ينفذ لقاءً افتراضياً مع الإعلامي الكويتي محمد الملا
سبق

ضمن برامجه التوعوية ومسؤولياته الوطنية في الفترة الاستثنائية الحالية، ينفذ "أدبي الأحساء" عدداً من البرامج التوعوية، منها عقد لقاء افتراضي مساء الأربعاء المقبل 15 أبريل 2020م مع الإعلامي الكويتي محمد بن أحمد الملا، عبر تطبيق البيرسكوب والبث المباشر من حساب النادي على "تويتر".

‏ويتحدث الضيف عن جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من حيث الاحترازات الوقائية التي تم تنفيذها في وقت مبكر؛ مما ساعد بعد توفيق الله على الحد من انتشار الفيروس.

كما يتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأعمال الإنسانية الكبيرة التي قامت وتقوم بها المملكة لمجابهة الجائحة والحرص على سلامة الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، على أرض المملكة من خلال تحمل الدولة علاج المصابين بذلك الوباء مجانا، سعوديين ومقيمين، حتى من خالفوا نظام الإقامة في المملكة، وكذلك استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار الفيروس، من المواد الخاصة من نظام التامين ضد التعطل عن العمل، وتحمل الدولة 60%؜ من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية من الفئات مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن، وغير ذلك من الأمور الإنسانية على الصعيد الداخلي والخارجي.

كما سيدور الحديث حول جهود المملكة في استقرار سوق الطاقة وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار من خلال ترؤسها لقمة العشرين الافتراضية الاستثنائية وكذلك اجتماع وزراء النفط لمنظمة أوبك +، ووزراء النفط والطاقة لمجموعة العشرين؛ لضبط السوق وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار في ذلك الوقت الحرج.

يذكر أن "أدبي الأحساء" نفذ عدداً من البرامج التوعوية الافتراضية منذ بداية الجائحة انطلاقاً من شعار "كلنا مسؤول" للتوعية بما يجب أن يقوم به المواطن والمقيم من تنفيذ للتوجيهات الصادرة من الدولة في هذا المجال حماية لأنفسهم من الوباء.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:17 PM

"أدبي الأحساء" ينفذ لقاءً افتراضياً مع الإعلامي الكويتي محمد الملا

يتناول جهود المملكة في مواجهة جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ضمن برامجه التوعوية ومسؤولياته الوطنية في الفترة الاستثنائية الحالية، ينفذ "أدبي الأحساء" عدداً من البرامج التوعوية، منها عقد لقاء افتراضي مساء الأربعاء المقبل 15 أبريل 2020م مع الإعلامي الكويتي محمد بن أحمد الملا، عبر تطبيق البيرسكوب والبث المباشر من حساب النادي على "تويتر".

‏ويتحدث الضيف عن جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من حيث الاحترازات الوقائية التي تم تنفيذها في وقت مبكر؛ مما ساعد بعد توفيق الله على الحد من انتشار الفيروس.

كما يتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأعمال الإنسانية الكبيرة التي قامت وتقوم بها المملكة لمجابهة الجائحة والحرص على سلامة الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، على أرض المملكة من خلال تحمل الدولة علاج المصابين بذلك الوباء مجانا، سعوديين ومقيمين، حتى من خالفوا نظام الإقامة في المملكة، وكذلك استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار الفيروس، من المواد الخاصة من نظام التامين ضد التعطل عن العمل، وتحمل الدولة 60%؜ من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية من الفئات مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن، وغير ذلك من الأمور الإنسانية على الصعيد الداخلي والخارجي.

كما سيدور الحديث حول جهود المملكة في استقرار سوق الطاقة وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار من خلال ترؤسها لقمة العشرين الافتراضية الاستثنائية وكذلك اجتماع وزراء النفط لمنظمة أوبك +، ووزراء النفط والطاقة لمجموعة العشرين؛ لضبط السوق وحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار في ذلك الوقت الحرج.

يذكر أن "أدبي الأحساء" نفذ عدداً من البرامج التوعوية الافتراضية منذ بداية الجائحة انطلاقاً من شعار "كلنا مسؤول" للتوعية بما يجب أن يقوم به المواطن والمقيم من تنفيذ للتوجيهات الصادرة من الدولة في هذا المجال حماية لأنفسهم من الوباء.

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