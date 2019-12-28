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دراسة أمريكية.. علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سنّ السابعة

مسح للأدمغة يمكن من خلاله التنبُّؤ بالمشكلات العاطفية المستقبلية

أفادت دراسة حديثة بأن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سبع سنوات، وهذه العلامات التحذيرية قد تتنبّأ بالمشكلات العاطفية المستقبلية، لافتة إلى أنه بالنسبة للعديد من المصابين بالاكتئاب، فإن الأعراض مثل القلق ونقص الشعور بالمتعة، لا تبدأ حتى سن المراهقة.

ووجد باحثون أمريكيون درسوا نحو 100 طفل، أنهم يستطيعون التنبُّؤ بالأعراض التي ستؤدي إلى الاكتئاب في سن 11 عامًا، عن طريق مسح أدمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر.

ووفقًا لروسيا اليوم: بدا أن الـ94 طفلًا الذين شاركوا في الدراسة، عندما تم مسح أدمغتهم بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، لديهم ارتباط أقل بين جزأين من الدماغ يُعتقد أنهم يتحكّمون في اتخاذ القرار والمزاج.

ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه، إلى أن الخلايا "تتحدّث" مع بعضها؛ ما يعني أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدًا، لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك؛ حيث أظهر الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات، بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

الاكتئاب

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دراسة أمريكية.. علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سنّ السابعة
سبق

أفادت دراسة حديثة بأن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سبع سنوات، وهذه العلامات التحذيرية قد تتنبّأ بالمشكلات العاطفية المستقبلية، لافتة إلى أنه بالنسبة للعديد من المصابين بالاكتئاب، فإن الأعراض مثل القلق ونقص الشعور بالمتعة، لا تبدأ حتى سن المراهقة.

ووجد باحثون أمريكيون درسوا نحو 100 طفل، أنهم يستطيعون التنبُّؤ بالأعراض التي ستؤدي إلى الاكتئاب في سن 11 عامًا، عن طريق مسح أدمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر.

ووفقًا لروسيا اليوم: بدا أن الـ94 طفلًا الذين شاركوا في الدراسة، عندما تم مسح أدمغتهم بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، لديهم ارتباط أقل بين جزأين من الدماغ يُعتقد أنهم يتحكّمون في اتخاذ القرار والمزاج.

ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه، إلى أن الخلايا "تتحدّث" مع بعضها؛ ما يعني أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدًا، لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك؛ حيث أظهر الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات، بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:08 AM

دراسة أمريكية.. علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سنّ السابعة

مسح للأدمغة يمكن من خلاله التنبُّؤ بالمشكلات العاطفية المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت دراسة حديثة بأن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سبع سنوات، وهذه العلامات التحذيرية قد تتنبّأ بالمشكلات العاطفية المستقبلية، لافتة إلى أنه بالنسبة للعديد من المصابين بالاكتئاب، فإن الأعراض مثل القلق ونقص الشعور بالمتعة، لا تبدأ حتى سن المراهقة.

ووجد باحثون أمريكيون درسوا نحو 100 طفل، أنهم يستطيعون التنبُّؤ بالأعراض التي ستؤدي إلى الاكتئاب في سن 11 عامًا، عن طريق مسح أدمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر.

ووفقًا لروسيا اليوم: بدا أن الـ94 طفلًا الذين شاركوا في الدراسة، عندما تم مسح أدمغتهم بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، لديهم ارتباط أقل بين جزأين من الدماغ يُعتقد أنهم يتحكّمون في اتخاذ القرار والمزاج.

ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه، إلى أن الخلايا "تتحدّث" مع بعضها؛ ما يعني أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدًا، لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك؛ حيث أظهر الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات، بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

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