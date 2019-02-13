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خطأ في تركيب نظام إنذار بـ"تخصصي جدة" يستنفر "الدفاع المدني"

تنفيذ عملية إخلاء احترازي محدودة للمواقع القريبة.. ولم ينشب حريق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء اليوم، بلاغًا عن انطلاق صافرات الإنذار في مستشفى التخصصي بجدة وخروج ما يشبه الدخان من الدور الأول.

وقال مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني لـ"سبق": ظهر دخان كثيف من غرفة الكهرباء بالدور الأول صباح هذا اليوم في تخصصي جدة، وذلك أثناء قيام المقاول المتخصص في أنظمة إطفاء الحريق والمعتمد من الدفاع المدني بتركيب نظام جديد ومتطور لغرف الكهرباء؛ لمنع الحريق، تماشياً مع متطلبات السلامة في المستشفى.

وأضاف: حدث خطأ أدى إلى انطلاق الغاز المخصص لإطفاء الحريق في غرفة الكهرباء، مما أدى إلى خروج المادة البيضاء والتي تشبه الدخان لعزل وصول الأوكسجين في حالة الحريق، ولم يكن الدخان نتيجة حريق.

وأردف: تم تنفيذ عملية إخلاء محدودة للمواقع القريبة من مكان الحادث، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة اللازمة في مثل هذه الحالات كإجراء احتياطي وروتيني، وتفعيل الكود المخصص لمثل هذه الحالات.

وتابع: تم استدعاء الدفاع المدني للموقع، وتم شفط الدخان "البودرة" إلى الخارج، وتنظيف المنطقة تماماً، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.

الدفاع المدني محافظة جدة صافرات الإنذار في مستشفى التخصصي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطأ في تركيب نظام إنذار بـ"تخصصي جدة" يستنفر "الدفاع المدني"
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء اليوم، بلاغًا عن انطلاق صافرات الإنذار في مستشفى التخصصي بجدة وخروج ما يشبه الدخان من الدور الأول.

وقال مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني لـ"سبق": ظهر دخان كثيف من غرفة الكهرباء بالدور الأول صباح هذا اليوم في تخصصي جدة، وذلك أثناء قيام المقاول المتخصص في أنظمة إطفاء الحريق والمعتمد من الدفاع المدني بتركيب نظام جديد ومتطور لغرف الكهرباء؛ لمنع الحريق، تماشياً مع متطلبات السلامة في المستشفى.

وأضاف: حدث خطأ أدى إلى انطلاق الغاز المخصص لإطفاء الحريق في غرفة الكهرباء، مما أدى إلى خروج المادة البيضاء والتي تشبه الدخان لعزل وصول الأوكسجين في حالة الحريق، ولم يكن الدخان نتيجة حريق.

وأردف: تم تنفيذ عملية إخلاء محدودة للمواقع القريبة من مكان الحادث، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة اللازمة في مثل هذه الحالات كإجراء احتياطي وروتيني، وتفعيل الكود المخصص لمثل هذه الحالات.

وتابع: تم استدعاء الدفاع المدني للموقع، وتم شفط الدخان "البودرة" إلى الخارج، وتنظيف المنطقة تماماً، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:37 PM

خطأ في تركيب نظام إنذار بـ"تخصصي جدة" يستنفر "الدفاع المدني"

تنفيذ عملية إخلاء احترازي محدودة للمواقع القريبة.. ولم ينشب حريق

A A A
أحمد العبدالله - جدة
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1,352

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء اليوم، بلاغًا عن انطلاق صافرات الإنذار في مستشفى التخصصي بجدة وخروج ما يشبه الدخان من الدور الأول.

وقال مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني لـ"سبق": ظهر دخان كثيف من غرفة الكهرباء بالدور الأول صباح هذا اليوم في تخصصي جدة، وذلك أثناء قيام المقاول المتخصص في أنظمة إطفاء الحريق والمعتمد من الدفاع المدني بتركيب نظام جديد ومتطور لغرف الكهرباء؛ لمنع الحريق، تماشياً مع متطلبات السلامة في المستشفى.

وأضاف: حدث خطأ أدى إلى انطلاق الغاز المخصص لإطفاء الحريق في غرفة الكهرباء، مما أدى إلى خروج المادة البيضاء والتي تشبه الدخان لعزل وصول الأوكسجين في حالة الحريق، ولم يكن الدخان نتيجة حريق.

وأردف: تم تنفيذ عملية إخلاء محدودة للمواقع القريبة من مكان الحادث، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة اللازمة في مثل هذه الحالات كإجراء احتياطي وروتيني، وتفعيل الكود المخصص لمثل هذه الحالات.

وتابع: تم استدعاء الدفاع المدني للموقع، وتم شفط الدخان "البودرة" إلى الخارج، وتنظيف المنطقة تماماً، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.

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