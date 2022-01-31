البرلمان العربي يُدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للإمارات بصاروخ باليستي

هذه الأفعال المُشينة لن تُثني الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن

أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي اعترضته الدفاعات الإماراتية بنجاح، ولم ينجم عنه أية خسائر.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي؛ مشددًا على أن هذه الأفعال المشينة لن تثني الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن وسياساتها التي تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة.

وحمَّل البرلمانُ العربي المجتمعَ الدولي المسؤوليةَ الكاملة لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين.

وأكد البيان وقوف البرلمان العربي بجانب الإمارات فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والحفاظ على سيادتها؛ معربًا عن ثقته في حكمة قيادة دولة الإمارات وقدرتها على التصدي لهذه الأفعال العبثية؛ وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.