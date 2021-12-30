النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدن" تحصد تقييم 92% بين الأعلى توطيناً لعقود التشغيل والصيانة

"العبد الكريم" يشير إلى أهمية التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق "إكسبرو"

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".

وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين.

وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى.

وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدن" تحصد تقييم 92% بين الأعلى توطيناً لعقود التشغيل والصيانة
سبق

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".

وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين.

وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى.

وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:17 PM

"مدن" تحصد تقييم 92% بين الأعلى توطيناً لعقود التشغيل والصيانة

"العبد الكريم" يشير إلى أهمية التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق "إكسبرو"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
322

نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".

وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين.

وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى.

وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة