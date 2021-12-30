نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو". وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين. وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى. وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.

"مدن" تحصد تقييم 92% بين الأعلى توطيناً لعقود التشغيل والصيانة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-30 نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".



وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين.



وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى.



وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 03:17 PM

"مدن" تحصد تقييم 92% بين الأعلى توطيناً لعقود التشغيل والصيانة "العبد الكريم" يشير إلى أهمية التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق "إكسبرو"





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نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في تحقيق مرتبة متميزة ضمن الجهات الحكومية الأعلى تقييماً في توطين عقود التشغيل والصيانة للعام الجاري 2021 بنسبة بلغت 92%، طبقاً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو".



وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن هذا الإنجاز تحقق في إطار التعاون والتكامل بين "مدن" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، والشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، على مسار تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



وأوضح أن "مدن" حققت العلامة الكاملة "100%" في غالبية المعايير المعتمدة طبقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، ومنها تعيين مسؤول للتوطين، إعداد خطة واضحة لتطبيق إجراءات التوطين، الإعلان عن الوظائف عبر منصة "طاقات"، وطرح العقود بمتطلبات التوطين.



وبيّن أن "مدن" وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، عملت على تطبيق قرار التوطين، سعياً لرفع نسبة السعوديين العاملين في العقود التشغيلية، مع استحداث فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلزام المقاولين بنقل جميع الموظفين السعوديين بالعقود الحالية إلى العقود الجديدة بنفس الرواتب والمزايا السابقة كحد أدنى.



وأكد "العبد الكريم" أن "مدن" تسعى بالتعاون مع شركائها لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات بالمدن الصناعية، للإسهام في تحقيق التنمية الصناعية بقيادة كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين بسوق العمل الصناعيّ.