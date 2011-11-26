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"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم

أكد أنه وعد زيارة السعودية بعد مونديال روسيا 2018

نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "‏وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".

وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".

تركي آل الشيخ مارادونا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم
سبق

نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "‏وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".

وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:10 AM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:35 AM

"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم

أكد أنه وعد زيارة السعودية بعد مونديال روسيا 2018

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "‏وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".

وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".

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