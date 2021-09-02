عمود كهرباء جذَب طفلًا وصعقه.. شاهد ما فعله شاب لإنقاذه

هذا ما تفعله لإنقاذ شخص تَعرض للصعق الكهربائي

أظهر شاب مصري شجاعة استثنائية، عندما أنقذ طفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات من الموت صعقًا، حين جذبه عمود كهرباء، في إحدى قرى محافظة الشرقية، شمالي مصر.

ورصد مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة التي بدأت مؤلمة؛ لكنها انتهت بعمل بطولي، في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق.

وكاد الطفل محمد يموت صعقًا، عندما كان يلهو في الشارع، ثم اقترب من عمود كهرباء قديم؛ حيث صعقه التيار لدرجة أنه التصق بالعمود، حسب "سكاي نيوز عربية".

ومع مخاوف المارة من الاقتراب من المشهد خشية التعرض للصعق، هب الشاب محمد إبراهيم لنجدة الطفل عديم الحيلة، وجذبه من قدميه ليبعده عن العمود وينقذ حياته.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة "إم بي سي مصر 2"، قال "إبراهيم": "وجدت الطفل ملتصقًا بالعمود فجذبته من قدميه لإبعاده عن الكهرباء".

وأكد "إبراهيم" أنه لم يفكر في الخطر الذي يمكن أن يصيبه، بل كان قراره فقط إنقاذ الطفل.

وأوضح الشاب أن صراخ المرأة التي كانت تسير بالقرب من الطفل، هو ما نبهه لتعرض الطفل للصعق، ولولا صراخها لم يكن لينتبه لما حدث له.

وبعد انتشاله من موت محقق، أسرعت ممرضة كانت في موقع الحادث بالصدفة لإفاقة الطفل بتنشيط قلبه، حتى بدأ يستعيد وعيه.

ماذا تفعل لإنقاذ شخص تعرض للصعق الكهربائي:

وحسب موقع "مايو كلينك" الطبي؛ فإذا شاهدتَ شخصًا يتعرض للصعق الكهرباء؛ عليك طلب المساعدة الطبية فورًا، والقيام بالإجراءات الآتية:

* افصل مصدر الكهرباء إن أمكن، وإذا تعذر ذلك؛ فأبعد مصدر الكهرباء عنك وعن الشخص باستخدام جسم جاف، غير موصل للكهرباء، مصنوع من الورق المقوى أو البلاستيك أو الخشب.

* إذا لم يظهر على الشخص أي علامات تدل على عمل الدورة الدموية، مثل التنفس أو السعال أو الحركة؛ فعليك البدء بالإنعاش القلبي الرئوي.

* حاول منع الشخص المصاب بالصعق الكهربائي من التعرض للبرد.

* ضع ضمادة، غَطِّ مناطق الحروق بضمادة من الشاش المعقم، إذا كانت متاحة، أو قطعة قماش نظيفة، ولا تستخدم بطانية أو منشفة؛ لأن الألياف السائبة يمكنها الالتصاق بالحروق.