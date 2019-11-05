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شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية

بحي الريان وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية

أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

أمانة منطقة الرياض بلدية النسيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية
سبق

أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:47 AM

شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية

بحي الريان وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
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أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

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