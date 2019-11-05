أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.
شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية
بحي الريان وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية
أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.أمانة منطقة الرياض بلدية النسيم
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شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكوميةعبدالله البرقاوي سبق 2019-11-05
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:47 AM
شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية
بحي الريان وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية
أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.
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