"الصحة" تكشف عدد مستفيدي العيادات الافتراضية بمستشفيات الرياض

اطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتياً ومرئياً بمنزله وتشخيصه

أوضحت "صحة الرياض" أن عدد المستفيدين من خِدْمات العيادات الافتراضية في مستشفيات منطقة الرياض بلغ (4964) مستفيداً، حيث تأتي هذه العيادات تواصلاً لجهود صحة الرياض وضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبيّنت أن (1633) مريضاً استفاد من خدمات العيادات الافتراضية في مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، فيما قدّم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام خدماته الصحية افتراضياً لعدد (1600) مريض، ومستشفى القويعية العام (907) مرضى، بينما استفاد (473) مستفيداً من عيادات مستشفى الولادة والأطفال في الخرج، و(239) مستفيداً من مستشفى الأرطاوية، في حين استفاد (112) مريضاً من خدمات العيادات الافتراضية في مستشفى حوطة بني تميم العام.

وأشارت صحة الرياض إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تنوّعت ما بين عيادات الجراحة والأطفال والنساء والولادة، والباطنية، والعظام، وذلك بما يضمن تحقيق تقديم خدمة مميزة للمستفيدين من خدمات "صحة الرياض".

يُذكر أن العيادة الافتراضية هي عيادة حقيقة يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتياً ومرئياً في منزله وتشخيص حالته والاطمئنان عليه دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى، حيث تتضمن آلية العمل قيام المريض بالاتصال على الرقم المحدد لكل مستشفى، وحجز الموعد، وبعدها ستصل إليه رسالة "واتس" بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، حيث يُتصل على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات.

وعند الانتهاء من عملية فحص المريض من قِبل الطبيب وحاجة المريض إلى بعض الأدوية سوف توصّل الأدوية لمنزل المريض، وفي حال حاجة المريض إلى أشعة أو تحاليل يُرسَل إشعار للمريض من قِبل الدكتور أو "الواتس" بموعد التحليل أو الأشعة.