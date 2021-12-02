أمين الرياض يشارك سفارة الإمارات لدى المملكة احتفالها باليوم الوطني الـ50

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، شرّف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخمسين لبلادها وذلك بفندق الرتز كارلتون في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة وعدد من منسوبي السفارة.

جاء ذلك بحضور نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود, و نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.