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"القصبي" واصفًا منطقة تبوك: أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد

قال إن أميرها المحفز للمستثمرين في المنطقة

أثنى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على منطقة تبوك، واصفًا المنطقة بأنها "أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد"، ومنوهًا بأمير تبوك، وأنه المحفز للمستثمرين في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له بعد نهاية زيارة قصيرة للمنطقة، التقى فيها رواد ورجال الأعمال، واطلع على سير فرع وزارة التجارة من خلال لقائه بمنسوبيها.

وكتب في تغريدته: "خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك المحفِّز والممكِّن لاستثمار طاقات المنطقة المتأهبة للمستقبل إنسانًا ومكانًا. ‏تبوك البحر والسهل والجبل، أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد التي سعدت بلقاء رجال وسيدات ورواد الأعمال فيها لبحث التحديات وتيسير الإجراءات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" واصفًا منطقة تبوك: أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد
سبق

أثنى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على منطقة تبوك، واصفًا المنطقة بأنها "أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد"، ومنوهًا بأمير تبوك، وأنه المحفز للمستثمرين في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له بعد نهاية زيارة قصيرة للمنطقة، التقى فيها رواد ورجال الأعمال، واطلع على سير فرع وزارة التجارة من خلال لقائه بمنسوبيها.

وكتب في تغريدته: "خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك المحفِّز والممكِّن لاستثمار طاقات المنطقة المتأهبة للمستقبل إنسانًا ومكانًا. ‏تبوك البحر والسهل والجبل، أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد التي سعدت بلقاء رجال وسيدات ورواد الأعمال فيها لبحث التحديات وتيسير الإجراءات".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:51 PM

"القصبي" واصفًا منطقة تبوك: أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد

قال إن أميرها المحفز للمستثمرين في المنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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أثنى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على منطقة تبوك، واصفًا المنطقة بأنها "أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد"، ومنوهًا بأمير تبوك، وأنه المحفز للمستثمرين في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له بعد نهاية زيارة قصيرة للمنطقة، التقى فيها رواد ورجال الأعمال، واطلع على سير فرع وزارة التجارة من خلال لقائه بمنسوبيها.

وكتب في تغريدته: "خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك المحفِّز والممكِّن لاستثمار طاقات المنطقة المتأهبة للمستقبل إنسانًا ومكانًا. ‏تبوك البحر والسهل والجبل، أرض الأحلام وبوابة العالم الجديد التي سعدت بلقاء رجال وسيدات ورواد الأعمال فيها لبحث التحديات وتيسير الإجراءات".

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