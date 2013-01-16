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"الزكاة والجمارك" تسجّل أكثر من نصف مليون مبايعة عقارية في 2021

الرياض في المقدمة بـ144.468 مبايعة ثم مدينة جدة وبريدة ومكة المكرمة

سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الماضي 568.671 مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144.468 مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57.648 ثم مدينة بريدة 23.864 مبايعة، ومكة المكرمة 20.878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19.471 مبايعة، والمدينة المنورة 18.061 وحائل 14.600 والأحساء 12.646 ثم الخبر 11.580 ومحافظة حفر الباطن 10.748 مبايعة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

يُشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020م، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

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"الزكاة والجمارك" تسجّل أكثر من نصف مليون مبايعة عقارية في 2021
سبق

سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الماضي 568.671 مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144.468 مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57.648 ثم مدينة بريدة 23.864 مبايعة، ومكة المكرمة 20.878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19.471 مبايعة، والمدينة المنورة 18.061 وحائل 14.600 والأحساء 12.646 ثم الخبر 11.580 ومحافظة حفر الباطن 10.748 مبايعة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

يُشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020م، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:56 PM

"الزكاة والجمارك" تسجّل أكثر من نصف مليون مبايعة عقارية في 2021

الرياض في المقدمة بـ144.468 مبايعة ثم مدينة جدة وبريدة ومكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الماضي 568.671 مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144.468 مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57.648 ثم مدينة بريدة 23.864 مبايعة، ومكة المكرمة 20.878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19.471 مبايعة، والمدينة المنورة 18.061 وحائل 14.600 والأحساء 12.646 ثم الخبر 11.580 ومحافظة حفر الباطن 10.748 مبايعة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

يُشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020م، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,597
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