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"تعليم مكة" يؤمن 6600 مقعد دراسي و300 سبورة

استعدادًا للعودة بعد "كورونا"

‬ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ، أمنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، 6600 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات؛ لسد الاحتياج ولتشغيل المشاريع الجديدة غير مكتملة التجهيز، كما أمنت 300 سبورة برسلان حائطية للفصول الجديدة.

وتابعت إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات، وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كاف؛ إضافةً إلى تأمين 21 فصلًا جديدًا بكامل التجهيزات للروضات غير مكتملة التجهيز.

كما عملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المذابة، وإعادة توزيعه؛ لسد العجز إن وجد، وتأمين عدد من الوسائل التقنية من بروجكترات وأجهزة حاسوبية مشغلة للوسائط التعليمية؛ لتجهيز بعض الفصول والقاعات؛ دعمًا للتعليم المدمج.

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"تعليم مكة" يؤمن 6600 مقعد دراسي و300 سبورة
سبق

‬ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ، أمنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، 6600 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات؛ لسد الاحتياج ولتشغيل المشاريع الجديدة غير مكتملة التجهيز، كما أمنت 300 سبورة برسلان حائطية للفصول الجديدة.

وتابعت إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات، وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كاف؛ إضافةً إلى تأمين 21 فصلًا جديدًا بكامل التجهيزات للروضات غير مكتملة التجهيز.

كما عملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المذابة، وإعادة توزيعه؛ لسد العجز إن وجد، وتأمين عدد من الوسائل التقنية من بروجكترات وأجهزة حاسوبية مشغلة للوسائط التعليمية؛ لتجهيز بعض الفصول والقاعات؛ دعمًا للتعليم المدمج.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:18 PM

"تعليم مكة" يؤمن 6600 مقعد دراسي و300 سبورة

استعدادًا للعودة بعد "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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‬ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ، أمنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، 6600 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات؛ لسد الاحتياج ولتشغيل المشاريع الجديدة غير مكتملة التجهيز، كما أمنت 300 سبورة برسلان حائطية للفصول الجديدة.

وتابعت إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة، ومتابعة توريد المقررات الدراسية مع المطابع، وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات، وترحيلها للمدارس قبل الدراسة بوقت كاف؛ إضافةً إلى تأمين 21 فصلًا جديدًا بكامل التجهيزات للروضات غير مكتملة التجهيز.

كما عملت إدارة التجهيزات المدرسية على الاستفادة من المقاعد والطاولات وجميع الأثاث المدرسي الرجيع من المدارس المذابة، وإعادة توزيعه؛ لسد العجز إن وجد، وتأمين عدد من الوسائل التقنية من بروجكترات وأجهزة حاسوبية مشغلة للوسائط التعليمية؛ لتجهيز بعض الفصول والقاعات؛ دعمًا للتعليم المدمج.

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