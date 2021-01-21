النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض

مصحوبة بتدني الرؤية بعدة محافظات وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد مناطق مكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتستمر حتى أوقات متفاوتة مساء اليوم.

وأضاف: الحالة في مكة المكرمة تشمل الخرمة وتربة ورنية، وبدأت مع العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساء، فيما شملت في نجران كلاً من بدر الجنوب وثار وخباش وشرورة وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى السابعة مساء.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من السليل ووادي الدواسر وتنتهي مع السادسة مساء، فيما تشمل بالشرقية كلاً من الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العلا، وتنتهي مع الخامسة مساء.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد مناطق مكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتستمر حتى أوقات متفاوتة مساء اليوم.

وأضاف: الحالة في مكة المكرمة تشمل الخرمة وتربة ورنية، وبدأت مع العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساء، فيما شملت في نجران كلاً من بدر الجنوب وثار وخباش وشرورة وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى السابعة مساء.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من السليل ووادي الدواسر وتنتهي مع السادسة مساء، فيما تشمل بالشرقية كلاً من الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العلا، وتنتهي مع الخامسة مساء.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:15 AM

رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض

مصحوبة بتدني الرؤية بعدة محافظات وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
512

نبّه المركز الوطني للأرصاد مناطق مكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتستمر حتى أوقات متفاوتة مساء اليوم.

وأضاف: الحالة في مكة المكرمة تشمل الخرمة وتربة ورنية، وبدأت مع العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساء، فيما شملت في نجران كلاً من بدر الجنوب وثار وخباش وشرورة وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى السابعة مساء.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من السليل ووادي الدواسر وتنتهي مع السادسة مساء، فيما تشمل بالشرقية كلاً من الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العلا، وتنتهي مع الخامسة مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,885

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة