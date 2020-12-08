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غرفة الطائف تقيم معرض "تمكين" كأول بازار افتراضي للأسر المنتجة

من خلال اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي

وقّعت غرفة الطائف ممثلة في أمينها العام دسمان الفقيه، اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي مثّله نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق ونفاذ منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الأسواق المحلية والدولية، ورفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة، مع زيادة معدلات التوظيف الذاتي في مشاريع الأسر المنتجة، وزيادة نسب مشاركة الأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي، فيما تشمل الاتفاقية 50 من الأسر المنتجة بالطائف بقيمة دعم تصل لـ210 آلاف ريال.

وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن غرفة الطائف تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة أول بازار افتراضي على مستوى المملكة (معرض تمكين) يضم كافة الأسر المنتجة المشاركة.

وأشار إلى أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والأسر المنتجة أكثر فاعلية، ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظة الطائف بوجه خاص، وذلك عبر محاور أساسية؛ أبرزها تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الأسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة و الدعم.

ولفت إلى أن الغرفة تتبنى جملة من الأنشطة والفعاليات لتمكين العنصر الأساسي (الإنسان) من رواد أعمال وأسر منتجة وزيادة مهاراتهم الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات حسب مستوى وإمكانيات كل فرد.

وضمن هذه الإجراءات والأنشطة والفعاليات الداعمة والرائعة للعمل الحر، والأسر المنتجة دأبت غرفه الطائف على تنظيم معرض تمكين.

وعن أهداف المعرض قال العبيدي: "يهدف المعرض لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقية تضمن دخلاً مستداماً، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري، أنه استثماراً لنجاح غرفة الطائف هذا العام، ستنظم البازار الافتراضي الأول (تمكين)؛ إيماناً منها بأن التميز والريادة يكون في الاستدامة، وأن الأسر المنتجة ما زالت في حاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة وصولا بها الى مصاف قطاعات مؤسسية لتكون بذلك رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وبما يحقق أهداف رؤية المملكة2030.

وعن طريقة وموعد تنفيذ البازار، قالت "الشهري": "الغرفة بدأت جديًا في وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ البازار خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله"، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ البازار بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، ويتم عمل حملة تسويقية إعلانية ممولة للبازار، ويضم البازار عدداً من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض، ويتضمن البازار ورش عمل ودورات تهتم في مجال الأعمال.

ويضم كل قسم من أقسام البازار عدداً من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم، ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أوصور أو ملف pdf، ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين (بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث)، ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة ومعتمدة من الغرفة ومن الحضور، وإمكانية تقييم للبازار من الزوار.

غرفة الطائف تمكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الطائف تقيم معرض "تمكين" كأول بازار افتراضي للأسر المنتجة
سبق

وقّعت غرفة الطائف ممثلة في أمينها العام دسمان الفقيه، اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي مثّله نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق ونفاذ منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الأسواق المحلية والدولية، ورفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة، مع زيادة معدلات التوظيف الذاتي في مشاريع الأسر المنتجة، وزيادة نسب مشاركة الأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي، فيما تشمل الاتفاقية 50 من الأسر المنتجة بالطائف بقيمة دعم تصل لـ210 آلاف ريال.

وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن غرفة الطائف تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة أول بازار افتراضي على مستوى المملكة (معرض تمكين) يضم كافة الأسر المنتجة المشاركة.

وأشار إلى أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والأسر المنتجة أكثر فاعلية، ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظة الطائف بوجه خاص، وذلك عبر محاور أساسية؛ أبرزها تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الأسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة و الدعم.

ولفت إلى أن الغرفة تتبنى جملة من الأنشطة والفعاليات لتمكين العنصر الأساسي (الإنسان) من رواد أعمال وأسر منتجة وزيادة مهاراتهم الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات حسب مستوى وإمكانيات كل فرد.

وضمن هذه الإجراءات والأنشطة والفعاليات الداعمة والرائعة للعمل الحر، والأسر المنتجة دأبت غرفه الطائف على تنظيم معرض تمكين.

وعن أهداف المعرض قال العبيدي: "يهدف المعرض لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقية تضمن دخلاً مستداماً، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري، أنه استثماراً لنجاح غرفة الطائف هذا العام، ستنظم البازار الافتراضي الأول (تمكين)؛ إيماناً منها بأن التميز والريادة يكون في الاستدامة، وأن الأسر المنتجة ما زالت في حاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة وصولا بها الى مصاف قطاعات مؤسسية لتكون بذلك رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وبما يحقق أهداف رؤية المملكة2030.

وعن طريقة وموعد تنفيذ البازار، قالت "الشهري": "الغرفة بدأت جديًا في وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ البازار خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله"، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ البازار بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، ويتم عمل حملة تسويقية إعلانية ممولة للبازار، ويضم البازار عدداً من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض، ويتضمن البازار ورش عمل ودورات تهتم في مجال الأعمال.

ويضم كل قسم من أقسام البازار عدداً من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم، ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أوصور أو ملف pdf، ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين (بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث)، ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة ومعتمدة من الغرفة ومن الحضور، وإمكانية تقييم للبازار من الزوار.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
05:17 PM

غرفة الطائف تقيم معرض "تمكين" كأول بازار افتراضي للأسر المنتجة

من خلال اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وقّعت غرفة الطائف ممثلة في أمينها العام دسمان الفقيه، اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية، والذي مثّله نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق ونفاذ منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الأسواق المحلية والدولية، ورفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة، مع زيادة معدلات التوظيف الذاتي في مشاريع الأسر المنتجة، وزيادة نسب مشاركة الأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي، فيما تشمل الاتفاقية 50 من الأسر المنتجة بالطائف بقيمة دعم تصل لـ210 آلاف ريال.

وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن غرفة الطائف تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة أول بازار افتراضي على مستوى المملكة (معرض تمكين) يضم كافة الأسر المنتجة المشاركة.

وأشار إلى أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والأسر المنتجة أكثر فاعلية، ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظة الطائف بوجه خاص، وذلك عبر محاور أساسية؛ أبرزها تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الأسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة و الدعم.

ولفت إلى أن الغرفة تتبنى جملة من الأنشطة والفعاليات لتمكين العنصر الأساسي (الإنسان) من رواد أعمال وأسر منتجة وزيادة مهاراتهم الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والخدمات حسب مستوى وإمكانيات كل فرد.

وضمن هذه الإجراءات والأنشطة والفعاليات الداعمة والرائعة للعمل الحر، والأسر المنتجة دأبت غرفه الطائف على تنظيم معرض تمكين.

وعن أهداف المعرض قال العبيدي: "يهدف المعرض لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقية تضمن دخلاً مستداماً، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري، أنه استثماراً لنجاح غرفة الطائف هذا العام، ستنظم البازار الافتراضي الأول (تمكين)؛ إيماناً منها بأن التميز والريادة يكون في الاستدامة، وأن الأسر المنتجة ما زالت في حاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة وصولا بها الى مصاف قطاعات مؤسسية لتكون بذلك رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وبما يحقق أهداف رؤية المملكة2030.

وعن طريقة وموعد تنفيذ البازار، قالت "الشهري": "الغرفة بدأت جديًا في وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ البازار خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله"، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ البازار بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، ويتم عمل حملة تسويقية إعلانية ممولة للبازار، ويضم البازار عدداً من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض، ويتضمن البازار ورش عمل ودورات تهتم في مجال الأعمال.

ويضم كل قسم من أقسام البازار عدداً من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم، ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أوصور أو ملف pdf، ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين (بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث)، ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة ومعتمدة من الغرفة ومن الحضور، وإمكانية تقييم للبازار من الزوار.

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