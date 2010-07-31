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وفاة "أحمد آل عامر"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد آل عامر، أحد أعيان جماعة آل مشيع بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

ويتلقى العزاء على رقمي نجليه، عامر أحمد عامر 050575156 ، عادل أحمد عامر 0562229992

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وفاة "أحمد آل عامر"
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد آل عامر، أحد أعيان جماعة آل مشيع بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

ويتلقى العزاء على رقمي نجليه، عامر أحمد عامر 050575156 ، عادل أحمد عامر 0562229992

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:30 PM

وفاة "أحمد آل عامر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد آل عامر، أحد أعيان جماعة آل مشيع بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

ويتلقى العزاء على رقمي نجليه، عامر أحمد عامر 050575156 ، عادل أحمد عامر 0562229992

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