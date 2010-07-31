وفاة "أحمد آل عامر"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد آل عامر، أحد أعيان جماعة آل مشيع بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

ويتلقى العزاء على رقمي نجليه، عامر أحمد عامر 050575156 ، عادل أحمد عامر 0562229992