يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة. وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

غداً في جدة.. "الفيصل" يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09 يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة.

وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 03:23 PM

غداً في جدة.. "الفيصل" يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي للوقوف على آخر مستجدات بطولة كأس محمد السادس





A A A





2 مشاركة

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة.

وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.