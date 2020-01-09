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غداً في جدة.. "الفيصل" يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي

للوقوف على آخر مستجدات بطولة كأس محمد السادس

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة.
وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً في جدة.. "الفيصل" يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي
سبق

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة.
وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
03:23 PM

غداً في جدة.. "الفيصل" يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي

للوقوف على آخر مستجدات بطولة كأس محمد السادس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، غداً الجمعة الاجتماع الدوري الـ 7 للاتحاد الذي سيعقد في محافظة جدة.
وسيشهد الاجتماع إطلاع مجلس إدارة الاتحاد على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

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