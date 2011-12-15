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تتويج 9 فائزين دوليين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح اليوم

بعد منافسات حاسمة بين ملاك ومحترفين دوليين.. تعرف على التفاصيل

شهد اليوم الـ17 من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر).

وأقيمت اليوم 9 أشواط بين ملاك ومحترفين دوليين، في فئات قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع، جير بيور، شاهين، وحر (فرخ، وقرناس)، لتسفر النتائج عن الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور هذا العام.

وكان الشوط الأول لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (G46)، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.130 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 في تلك الفئة.

وفي الشوط الثاني لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" محترفين دوليين؛ حقق المركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (S32)، في زمن قدره 16.651 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط الثالث؛ فكان لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقار (F3-S)، بصقره (T14)، في زمن قدره 16.296 ثانية، والذي توّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وجاء الشوط الرابع لفئة "شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار أحمد الهاجري، بصقره (طوفان)، محققاً زمنًا قدره 17.246 ثانية، ليتوّج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الخامس لفئة "حر فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار زايد القحطاني، بصقره (ياس)، في زمن قدره 17.638 ثانية. والذي تم تتويجه بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط السادس لفئة "جير بيور فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار ناصر المنصوري بصقره (دهام) في زمن قدره 16.373 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط السابع لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عمران النعيمي بصقره (طرفشانة) في زمن قدره 16.919 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الثامن لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عبدالله القحطاني بصقره (S28) في زمن قدره 16.515 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

واختتمت سباقات اليوم في أشواط الكؤوس بالشوط التاسع لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" ملاك دوليين، والذي فاز فيه بالمركز الأول الصقار محمد القمزي، بصقره (شعاع)، في زمن قدره 16.721 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

ويواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر)، إعلان الفائزين في أشواط الكوؤس، للسعوديين والدوليين، كما يواصل مسابقة "المزاين" التي تنهي أشواطها مساء اليوم، في فئة "شاهين بحري قرناس".

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تتويج 9 فائزين دوليين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح اليوم
سبق

شهد اليوم الـ17 من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر).

وأقيمت اليوم 9 أشواط بين ملاك ومحترفين دوليين، في فئات قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع، جير بيور، شاهين، وحر (فرخ، وقرناس)، لتسفر النتائج عن الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور هذا العام.

وكان الشوط الأول لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (G46)، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.130 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 في تلك الفئة.

وفي الشوط الثاني لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" محترفين دوليين؛ حقق المركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (S32)، في زمن قدره 16.651 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط الثالث؛ فكان لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقار (F3-S)، بصقره (T14)، في زمن قدره 16.296 ثانية، والذي توّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وجاء الشوط الرابع لفئة "شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار أحمد الهاجري، بصقره (طوفان)، محققاً زمنًا قدره 17.246 ثانية، ليتوّج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الخامس لفئة "حر فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار زايد القحطاني، بصقره (ياس)، في زمن قدره 17.638 ثانية. والذي تم تتويجه بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط السادس لفئة "جير بيور فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار ناصر المنصوري بصقره (دهام) في زمن قدره 16.373 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط السابع لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عمران النعيمي بصقره (طرفشانة) في زمن قدره 16.919 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الثامن لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عبدالله القحطاني بصقره (S28) في زمن قدره 16.515 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

واختتمت سباقات اليوم في أشواط الكؤوس بالشوط التاسع لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" ملاك دوليين، والذي فاز فيه بالمركز الأول الصقار محمد القمزي، بصقره (شعاع)، في زمن قدره 16.721 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

ويواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر)، إعلان الفائزين في أشواط الكوؤس، للسعوديين والدوليين، كما يواصل مسابقة "المزاين" التي تنهي أشواطها مساء اليوم، في فئة "شاهين بحري قرناس".

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
03:34 PM

تتويج 9 فائزين دوليين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح اليوم

بعد منافسات حاسمة بين ملاك ومحترفين دوليين.. تعرف على التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد اليوم الـ17 من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، منافسات حاسمة ضمن أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر).

وأقيمت اليوم 9 أشواط بين ملاك ومحترفين دوليين، في فئات قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع، جير بيور، شاهين، وحر (فرخ، وقرناس)، لتسفر النتائج عن الصقارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور هذا العام.

وكان الشوط الأول لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (G46)، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.130 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 في تلك الفئة.

وفي الشوط الثاني لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" محترفين دوليين؛ حقق المركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (S32)، في زمن قدره 16.651 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط الثالث؛ فكان لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقار (F3-S)، بصقره (T14)، في زمن قدره 16.296 ثانية، والذي توّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وجاء الشوط الرابع لفئة "شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار أحمد الهاجري، بصقره (طوفان)، محققاً زمنًا قدره 17.246 ثانية، ليتوّج أيضاً بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الخامس لفئة "حر فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار زايد القحطاني، بصقره (ياس)، في زمن قدره 17.638 ثانية. والذي تم تتويجه بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط السادس لفئة "جير بيور فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار ناصر المنصوري بصقره (دهام) في زمن قدره 16.373 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

أما الشوط السابع لفئة "قرموشة جير فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عمران النعيمي بصقره (طرفشانة) في زمن قدره 16.919 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

وفي الشوط الثامن لفئة "جير شاهين فرخ وقرناس" ملاك دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار عبدالله القحطاني بصقره (S28) في زمن قدره 16.515 ثانية، ليفوز ببطولة كأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

واختتمت سباقات اليوم في أشواط الكؤوس بالشوط التاسع لفئة "جير تبع فرخ وقرناس" ملاك دوليين، والذي فاز فيه بالمركز الأول الصقار محمد القمزي، بصقره (شعاع)، في زمن قدره 16.721 ثانية، ليتوّج بطلاً لكأس الملك عبدالعزيز للصقور2021 لتلك الفئة.

ويواصل المهرجان الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر)، إعلان الفائزين في أشواط الكوؤس، للسعوديين والدوليين، كما يواصل مسابقة "المزاين" التي تنهي أشواطها مساء اليوم، في فئة "شاهين بحري قرناس".

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

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