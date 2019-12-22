النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مرور ينبع يضبط "مفحط" يروج لنفسه على سناب شات في شارع المطار

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة

ضبطت شعبة مرور محافظة ينبع "مفحط" قد ظهر في مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يمارس التفحيط وينشر مقاطعه في شارع المطار بالمحافظة معرضاً أرواح مرتادي الطريق للخطر.

وأضافت المعلومات أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة بعد أن تعمد ممارسة التفحيط في شارع المطار ليعرض قائدي المركبات للخطر.

فيما حذرت شعبة المرور من ارتكاب المخالفات المرورية التي تهدد حياة مستخدمي الطرق، مؤكدة أنها ستتعامل معها بكل حزم مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرضوهم للعقوبات المرورية.

مرور ينبع مفحط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مرور ينبع يضبط "مفحط" يروج لنفسه على سناب شات في شارع المطار
سبق

ضبطت شعبة مرور محافظة ينبع "مفحط" قد ظهر في مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يمارس التفحيط وينشر مقاطعه في شارع المطار بالمحافظة معرضاً أرواح مرتادي الطريق للخطر.

وأضافت المعلومات أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة بعد أن تعمد ممارسة التفحيط في شارع المطار ليعرض قائدي المركبات للخطر.

فيما حذرت شعبة المرور من ارتكاب المخالفات المرورية التي تهدد حياة مستخدمي الطرق، مؤكدة أنها ستتعامل معها بكل حزم مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرضوهم للعقوبات المرورية.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:30 PM

شاهد.. مرور ينبع يضبط "مفحط" يروج لنفسه على سناب شات في شارع المطار

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
11
2,274

ضبطت شعبة مرور محافظة ينبع "مفحط" قد ظهر في مقطع فيديو عبر سناب شات وهو يمارس التفحيط وينشر مقاطعه في شارع المطار بالمحافظة معرضاً أرواح مرتادي الطريق للخطر.

وأضافت المعلومات أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور إضافة لحجز المركبة بعد أن تعمد ممارسة التفحيط في شارع المطار ليعرض قائدي المركبات للخطر.

فيما حذرت شعبة المرور من ارتكاب المخالفات المرورية التي تهدد حياة مستخدمي الطرق، مؤكدة أنها ستتعامل معها بكل حزم مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرضوهم للعقوبات المرورية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,612
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,767
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,235

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة