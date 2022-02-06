هيئة النقل تعلن إطلاق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة بمختلف المدن والمناطق

ابتداءً من 10 شعبان القادم تعزيزاً للسلامة المرورية والتأكد من نظامية المركبات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1443/8/10هـ الموافق 2022/3/13م.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تعزيزاً للسلامة المرورية، وأكدت في الوقت ذاته عن المخالفات التي سوف يتم رصدها في المرحلة الثانية وهي "بطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة، ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية".

ونوهت الهيئة العامة للنقل بأن هذه الإجراءات تسهم مع مشروع السلامة المرورية المتطور في "تعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للمركبات، والتأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل".