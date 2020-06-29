سحب رعدية على جازان والحالة تستمر حتى الـ8 مساءً

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.