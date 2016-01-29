النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

مصر.. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"!

جريمة كلمة سرها خلافات مالية و"أبناء العمومة".. "توك توك" ثم بنزين

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.

ووفق "روسيا اليوم": أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وفي التفاصيل: تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"!
سبق

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.

ووفق "روسيا اليوم": أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وفي التفاصيل: تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
08:18 PM

مصر.. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"!

جريمة كلمة سرها خلافات مالية و"أبناء العمومة".. "توك توك" ثم بنزين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,432

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.

ووفق "روسيا اليوم": أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وفي التفاصيل: تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة