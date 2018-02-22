النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعدادًا لموقعة الحسم أمام الأهلي .. الفيحاء يجري مرانه الرئيس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي السبت القادم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل بداية المران عقد المدير الفني للفريق الأرجنتيني غوستافو كوستاس؛ اجتماعاً مع اللاعبين، عقبه الجري حول الملعب والتمارين اللياقية والتكنيكية بإشراف من روبن ريباس مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف مدرب الحراس السيد كلاوديو ميدينا.

بعد ذلك عمد غوستافو إلى فرض مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مباراة السبت، وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء، وفي ختام المران أجرى اللاعبون تمارين على تنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة.

من جانبه واصل المحترف الكوستاريكي جون رويز برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، فيما شارك ضيف الله القرني في التمرين بعد أن سمح الجهاز الطبي بمشاركته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استعدادًا لموقعة الحسم أمام الأهلي .. الفيحاء يجري مرانه الرئيس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي السبت القادم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل بداية المران عقد المدير الفني للفريق الأرجنتيني غوستافو كوستاس؛ اجتماعاً مع اللاعبين، عقبه الجري حول الملعب والتمارين اللياقية والتكنيكية بإشراف من روبن ريباس مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف مدرب الحراس السيد كلاوديو ميدينا.

بعد ذلك عمد غوستافو إلى فرض مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مباراة السبت، وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء، وفي ختام المران أجرى اللاعبون تمارين على تنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة.

من جانبه واصل المحترف الكوستاريكي جون رويز برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، فيما شارك ضيف الله القرني في التمرين بعد أن سمح الجهاز الطبي بمشاركته.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:09 PM

استعدادًا لموقعة الحسم أمام الأهلي .. الفيحاء يجري مرانه الرئيس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
3
1,227

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي السبت القادم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل بداية المران عقد المدير الفني للفريق الأرجنتيني غوستافو كوستاس؛ اجتماعاً مع اللاعبين، عقبه الجري حول الملعب والتمارين اللياقية والتكنيكية بإشراف من روبن ريباس مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف مدرب الحراس السيد كلاوديو ميدينا.

بعد ذلك عمد غوستافو إلى فرض مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مباراة السبت، وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء، وفي ختام المران أجرى اللاعبون تمارين على تنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة.

من جانبه واصل المحترف الكوستاريكي جون رويز برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، فيما شارك ضيف الله القرني في التمرين بعد أن سمح الجهاز الطبي بمشاركته.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة