استعدادًا لموقعة الحسم أمام الأهلي .. الفيحاء يجري مرانه الرئيس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الرئيس مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وذلك في إطار تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي السبت القادم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل بداية المران عقد المدير الفني للفريق الأرجنتيني غوستافو كوستاس؛ اجتماعاً مع اللاعبين، عقبه الجري حول الملعب والتمارين اللياقية والتكنيكية بإشراف من روبن ريباس مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف مدرب الحراس السيد كلاوديو ميدينا.

بعد ذلك عمد غوستافو إلى فرض مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مباراة السبت، وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء، وفي ختام المران أجرى اللاعبون تمارين على تنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة.

من جانبه واصل المحترف الكوستاريكي جون رويز برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، فيما شارك ضيف الله القرني في التمرين بعد أن سمح الجهاز الطبي بمشاركته.