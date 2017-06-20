النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة

عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري

صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد.

وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة
سبق

صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد.

وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:41 PM

أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة

عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
26,201

صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد.

وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,978
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,802
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,550
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,678

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة