أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة

عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري

صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد.

وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية.