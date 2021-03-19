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الإمارات: 2.160 إصابة جديدة بكورونا

مجموع حالات الشفاء يصل إلى 418.496

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعافٍ.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2.160 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعافٍ.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
02:46 PM

الإمارات: 2.160 إصابة جديدة بكورونا

مجموع حالات الشفاء يصل إلى 418.496

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعافٍ.

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