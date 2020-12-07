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الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:25 AM

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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