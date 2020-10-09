النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 513 خلال الـ24 ساعة الماضية

السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"

إلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق "مليون و400  ألف ريال".. ومصادرة المركبات

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"
سبق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
04:16 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
05:47 PM

السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"

إلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق "مليون و400  ألف ريال".. ومصادرة المركبات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
15,452

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,751
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,365
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة