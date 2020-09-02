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"شؤون الحرمين" تكثف عمليات تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف

باستخدام أحدث الأنظمة وبإشراف جهاز متكامل وفرق ميدانية

تعمل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على تكثيف عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة، مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.


وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربة ومخصصة، وجهاز إشرافي متكامل.


وأضاف: أنه "يتم استخدام أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام ولسلامة قاصديه، وأن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر، كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ امتثالاً لتوجيهات القيادة أيدها الله، والتي كان لها الأثر الواضح في ‏منع تفشي جائحة فيروس كورونا".


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"شؤون الحرمين" تكثف عمليات تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف
سبق

تعمل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على تكثيف عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة، مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.


وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربة ومخصصة، وجهاز إشرافي متكامل.


وأضاف: أنه "يتم استخدام أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام ولسلامة قاصديه، وأن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر، كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ امتثالاً لتوجيهات القيادة أيدها الله، والتي كان لها الأثر الواضح في ‏منع تفشي جائحة فيروس كورونا".


02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:11 PM

"شؤون الحرمين" تكثف عمليات تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة وصحن المطاف

باستخدام أحدث الأنظمة وبإشراف جهاز متكامل وفرق ميدانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تعمل وكالة الشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على تكثيف عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة، مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.


وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربة ومخصصة، وجهاز إشرافي متكامل.


وأضاف: أنه "يتم استخدام أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام ولسلامة قاصديه، وأن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر، كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ امتثالاً لتوجيهات القيادة أيدها الله، والتي كان لها الأثر الواضح في ‏منع تفشي جائحة فيروس كورونا".


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