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"ترامب" يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته

بعد أسبوع من تقديمه للقضاء

رفض اليوم الأربعاء قاضٍ أمريكي الطعن المقدَّم من الرئيس السابق دونالد ترامب للحفاظ على سرية ثروته، وأمر شركة "مازار" للمحاسبات بتسليم بعض المستندات المالية العائدة لـ"ترامب" إلى لجنة التحقيق المعنية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقدّم "ترامب" الأربعاء الماضي طعنًا أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي لعدم تسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة مجلس النواب المعنية.

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"ترامب" يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته
سبق

رفض اليوم الأربعاء قاضٍ أمريكي الطعن المقدَّم من الرئيس السابق دونالد ترامب للحفاظ على سرية ثروته، وأمر شركة "مازار" للمحاسبات بتسليم بعض المستندات المالية العائدة لـ"ترامب" إلى لجنة التحقيق المعنية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقدّم "ترامب" الأربعاء الماضي طعنًا أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي لعدم تسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة مجلس النواب المعنية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:38 PM

"ترامب" يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته

بعد أسبوع من تقديمه للقضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض اليوم الأربعاء قاضٍ أمريكي الطعن المقدَّم من الرئيس السابق دونالد ترامب للحفاظ على سرية ثروته، وأمر شركة "مازار" للمحاسبات بتسليم بعض المستندات المالية العائدة لـ"ترامب" إلى لجنة التحقيق المعنية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقدّم "ترامب" الأربعاء الماضي طعنًا أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي لعدم تسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة مجلس النواب المعنية.

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