النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبو عثمان: سدَّدتُ جميع ديوني.. ووصلتني العديد من عروض التوظيف

قال إن الشركات تدعم المؤثر مقابل الإعلان.. ولا بأس ما دامت الحالة استفادت

كشف "أبو عثمان"، الذي ظهر في مبادرة مؤثر "السناب" عبدالرحمن المطيري، وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، أن المبادرة أفادته في أمور عدة، منها: تسديد معظم الديون، بما فيها القرض الذي كان من أجل عربة الفود ترك، وتغطية إيجار البيت لمدة سنة.. وكل ما قيل من وعود ومبادرات نُفِّذ.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" بأن الدعم الذي حصلوا عليه أنقذهم من فجوة كبيرة، وأعادهم للأرض؛ لكي يقفوا عليها ويعيشوا.

وفي إجابة عن سؤال: هل ضايقكم أو أزعجكم التصوير؟ قال أبو عثمان: "لا بأس إذا المبادر من باب المحبة ظهر أنه يساعد. والواقع أن الشركات لن تعطيك شيئًا إذا شعرت بأنه ليس هناك استفادة. وبصفة عامة: يعلن، يشجعك، يدعمك.. بمقابل مادي. فلا مانع أن يعلن ويحل لك مشكلتك".

وقال "أبو عثمان" الذي ظهر مع زوجته وابنته على الشاشة: "وصلتني العديد من عروض التوظيف بعد التصوير. وأنا أتريث للتفكير حول ما هو العرض الأنسب لي. فليس من المعقول أن أتعلق بأي قشة، وأوافق على أي عرض وظيفي، ثم أتركه بعد أسبوع؛ لأنه لا يناسبني. وإن شاء الله أتخذ القرار لصالح الجهة التي ستفيدني وأفيدها على أرض صلبة، نثبت فيها".

وكانت قصة السيدة السعودية "أم عثمان" قد حظيت باهتمام كبير من جانب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وثَّقت قصتها عبر سناب شات، عارضة قصة تكاتف الأسرة السعودية، ووفاء الزوجة لزوجها الذي يعمل في أحد شوارع مدينة جدة.

وأطلق مغردون هاشتاقَي (#الزوجة_الوفية_أم_عثمان) و(#عبدالرحمن_المطيري)، وانتقد البعض تصوير مساعدة عائلة أبي عثمان، وكمية الكاميرات التي رصدت المساعدة لهم، واعتبروها نوعًا من الإذلال والإهانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبو عثمان: سدَّدتُ جميع ديوني.. ووصلتني العديد من عروض التوظيف
سبق

كشف "أبو عثمان"، الذي ظهر في مبادرة مؤثر "السناب" عبدالرحمن المطيري، وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، أن المبادرة أفادته في أمور عدة، منها: تسديد معظم الديون، بما فيها القرض الذي كان من أجل عربة الفود ترك، وتغطية إيجار البيت لمدة سنة.. وكل ما قيل من وعود ومبادرات نُفِّذ.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" بأن الدعم الذي حصلوا عليه أنقذهم من فجوة كبيرة، وأعادهم للأرض؛ لكي يقفوا عليها ويعيشوا.

وفي إجابة عن سؤال: هل ضايقكم أو أزعجكم التصوير؟ قال أبو عثمان: "لا بأس إذا المبادر من باب المحبة ظهر أنه يساعد. والواقع أن الشركات لن تعطيك شيئًا إذا شعرت بأنه ليس هناك استفادة. وبصفة عامة: يعلن، يشجعك، يدعمك.. بمقابل مادي. فلا مانع أن يعلن ويحل لك مشكلتك".

وقال "أبو عثمان" الذي ظهر مع زوجته وابنته على الشاشة: "وصلتني العديد من عروض التوظيف بعد التصوير. وأنا أتريث للتفكير حول ما هو العرض الأنسب لي. فليس من المعقول أن أتعلق بأي قشة، وأوافق على أي عرض وظيفي، ثم أتركه بعد أسبوع؛ لأنه لا يناسبني. وإن شاء الله أتخذ القرار لصالح الجهة التي ستفيدني وأفيدها على أرض صلبة، نثبت فيها".

وكانت قصة السيدة السعودية "أم عثمان" قد حظيت باهتمام كبير من جانب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وثَّقت قصتها عبر سناب شات، عارضة قصة تكاتف الأسرة السعودية، ووفاء الزوجة لزوجها الذي يعمل في أحد شوارع مدينة جدة.

وأطلق مغردون هاشتاقَي (#الزوجة_الوفية_أم_عثمان) و(#عبدالرحمن_المطيري)، وانتقد البعض تصوير مساعدة عائلة أبي عثمان، وكمية الكاميرات التي رصدت المساعدة لهم، واعتبروها نوعًا من الإذلال والإهانة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:37 PM

أبو عثمان: سدَّدتُ جميع ديوني.. ووصلتني العديد من عروض التوظيف

قال إن الشركات تدعم المؤثر مقابل الإعلان.. ولا بأس ما دامت الحالة استفادت

A A A
زيد الخمشي - الرياض
7
20,329

كشف "أبو عثمان"، الذي ظهر في مبادرة مؤثر "السناب" عبدالرحمن المطيري، وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، أن المبادرة أفادته في أمور عدة، منها: تسديد معظم الديون، بما فيها القرض الذي كان من أجل عربة الفود ترك، وتغطية إيجار البيت لمدة سنة.. وكل ما قيل من وعود ومبادرات نُفِّذ.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية" بأن الدعم الذي حصلوا عليه أنقذهم من فجوة كبيرة، وأعادهم للأرض؛ لكي يقفوا عليها ويعيشوا.

وفي إجابة عن سؤال: هل ضايقكم أو أزعجكم التصوير؟ قال أبو عثمان: "لا بأس إذا المبادر من باب المحبة ظهر أنه يساعد. والواقع أن الشركات لن تعطيك شيئًا إذا شعرت بأنه ليس هناك استفادة. وبصفة عامة: يعلن، يشجعك، يدعمك.. بمقابل مادي. فلا مانع أن يعلن ويحل لك مشكلتك".

وقال "أبو عثمان" الذي ظهر مع زوجته وابنته على الشاشة: "وصلتني العديد من عروض التوظيف بعد التصوير. وأنا أتريث للتفكير حول ما هو العرض الأنسب لي. فليس من المعقول أن أتعلق بأي قشة، وأوافق على أي عرض وظيفي، ثم أتركه بعد أسبوع؛ لأنه لا يناسبني. وإن شاء الله أتخذ القرار لصالح الجهة التي ستفيدني وأفيدها على أرض صلبة، نثبت فيها".

وكانت قصة السيدة السعودية "أم عثمان" قد حظيت باهتمام كبير من جانب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وثَّقت قصتها عبر سناب شات، عارضة قصة تكاتف الأسرة السعودية، ووفاء الزوجة لزوجها الذي يعمل في أحد شوارع مدينة جدة.

وأطلق مغردون هاشتاقَي (#الزوجة_الوفية_أم_عثمان) و(#عبدالرحمن_المطيري)، وانتقد البعض تصوير مساعدة عائلة أبي عثمان، وكمية الكاميرات التي رصدت المساعدة لهم، واعتبروها نوعًا من الإذلال والإهانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,036
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,728

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة