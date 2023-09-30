تمديد تكليف "الميمني" مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى النور التخصصي

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، د. دليشاد علي، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حسين الميمني، مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى النور التخصصي لمدة عام.

وأعرب الدكتور وائل الميمني عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي بتجمع مكة المكرمة الصحي، على هذه الثقة وحسن الظن، داعيًا الله أن يكون أهلًا للعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

وأكد سعيه ومواصلته المستمرة وبتعاون كل منسوبي المستشفى في تحقيق رؤى وزارة الصحة وتطلعاتها.