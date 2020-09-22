النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"

قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل

رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"
سبق

رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:21 PM

بعد إصابة المدرب .. قائد أتلتيكو مدريد الإسباني يصاب بفيروس "كورونا"

قبل مواجهة غرناطة "دورياً" الأحد المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
68

رويترز: أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن نتيجة فحص فيروس "كورونا" لقائده خوسيه خيمنيز ظهرت إيجابية وعزل اللاعب نفسه التزامًا بالإرشادات الصحية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أصيب دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بالفيروس المستجد.
ويبدأ أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأحد المقبل حينما يواجه غرناطة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,979
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة