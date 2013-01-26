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تونس.. مواجهات بـ"القصرين" بعد وفاة شاب خلال الاحتجاجات الأخيرة

تمركز الجيش بمدينة سبيطلة إثر اشتباك بين عدد من الشباب ورجال الأمن

اندلعت مساء الاثنين بعدد من أحياء مدينة سبيطلة من محافظة القصرين بشمال غربي تونس مواجهات وعمليات كرّ وفر بين وحدات أمنية وعدد من الشباب الذين حاولوا اقتحام مركز الأمن بالمنطقة وحرقه.

كما قام الشبان- حسب موقع العربية- بغلق الطريق الرئيسة للمدينة وحرق العجلات المطاطية، مما اضطر رجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية للأنباء في تونس.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة الشاب هيكل الراشدي، المتحدر من معتمدية سبيطلة، مساء الاثنين في مستشفى سهلول في محافظة سوسة، متأثراً بإصابته البليغة على مستوى الرأس والتي كان قد تعرض لها، وفق ما تم تداوله، في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بمدينة سبيطلة جراء قذيفة غاز مسيل للدموع، بحسب ما صرح به الناشط عبد الرزاق سعدوني.

وأكد سعدوني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء أن مدينة سبيطلة تشهد حالياً حالة استنفار قصوى واحتقان إثر وفاة هذا الشاب، مضيفاً أنه تم غلق كافة المحلات التجارية بعد اندلاع مواجهات بين عدد من الشباب ورجال الأمن تحسباً لأي طارئ.

كما أكد أن وحدات من الجيش الوطني تمركزت أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية بالمدينة لحمايتها.

يذكر أن الشاب هيكل الراشدي متواجد في العناية المركزة بمستشفى بسوسة منذ الثلاثاء الماضي، وقد خضع لعملية جراحية.

وقد شهدت مدينة سبيطلة، الأربعاء الماضي، مواجهات وعمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشباب ووحدات أمنية على خلفية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بوفاة الشاب المذكور نتيجة إصابته خلال الأحداث الأخيرة، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بلاغ لها حينها.

وأكدت الوزارة حينها أن الشاب لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى المذكور، وأنه لم يثبت إلى حدّ الآن ما يفيد أنّ إصابته ناتجة عن تعرّضه لقذيفة غاز. كما ذكرت، أنه تم فتح تحقيق عدليّ للوقوف على حقيقة الواقعة بالتّنسيق مع النيابة العمومية.

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تونس.. مواجهات بـ"القصرين" بعد وفاة شاب خلال الاحتجاجات الأخيرة
سبق

اندلعت مساء الاثنين بعدد من أحياء مدينة سبيطلة من محافظة القصرين بشمال غربي تونس مواجهات وعمليات كرّ وفر بين وحدات أمنية وعدد من الشباب الذين حاولوا اقتحام مركز الأمن بالمنطقة وحرقه.

كما قام الشبان- حسب موقع العربية- بغلق الطريق الرئيسة للمدينة وحرق العجلات المطاطية، مما اضطر رجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية للأنباء في تونس.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة الشاب هيكل الراشدي، المتحدر من معتمدية سبيطلة، مساء الاثنين في مستشفى سهلول في محافظة سوسة، متأثراً بإصابته البليغة على مستوى الرأس والتي كان قد تعرض لها، وفق ما تم تداوله، في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بمدينة سبيطلة جراء قذيفة غاز مسيل للدموع، بحسب ما صرح به الناشط عبد الرزاق سعدوني.

وأكد سعدوني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء أن مدينة سبيطلة تشهد حالياً حالة استنفار قصوى واحتقان إثر وفاة هذا الشاب، مضيفاً أنه تم غلق كافة المحلات التجارية بعد اندلاع مواجهات بين عدد من الشباب ورجال الأمن تحسباً لأي طارئ.

كما أكد أن وحدات من الجيش الوطني تمركزت أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية بالمدينة لحمايتها.

يذكر أن الشاب هيكل الراشدي متواجد في العناية المركزة بمستشفى بسوسة منذ الثلاثاء الماضي، وقد خضع لعملية جراحية.

وقد شهدت مدينة سبيطلة، الأربعاء الماضي، مواجهات وعمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشباب ووحدات أمنية على خلفية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بوفاة الشاب المذكور نتيجة إصابته خلال الأحداث الأخيرة، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بلاغ لها حينها.

وأكدت الوزارة حينها أن الشاب لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى المذكور، وأنه لم يثبت إلى حدّ الآن ما يفيد أنّ إصابته ناتجة عن تعرّضه لقذيفة غاز. كما ذكرت، أنه تم فتح تحقيق عدليّ للوقوف على حقيقة الواقعة بالتّنسيق مع النيابة العمومية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:22 AM

تونس.. مواجهات بـ"القصرين" بعد وفاة شاب خلال الاحتجاجات الأخيرة

تمركز الجيش بمدينة سبيطلة إثر اشتباك بين عدد من الشباب ورجال الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلعت مساء الاثنين بعدد من أحياء مدينة سبيطلة من محافظة القصرين بشمال غربي تونس مواجهات وعمليات كرّ وفر بين وحدات أمنية وعدد من الشباب الذين حاولوا اقتحام مركز الأمن بالمنطقة وحرقه.

كما قام الشبان- حسب موقع العربية- بغلق الطريق الرئيسة للمدينة وحرق العجلات المطاطية، مما اضطر رجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية للأنباء في تونس.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة الشاب هيكل الراشدي، المتحدر من معتمدية سبيطلة، مساء الاثنين في مستشفى سهلول في محافظة سوسة، متأثراً بإصابته البليغة على مستوى الرأس والتي كان قد تعرض لها، وفق ما تم تداوله، في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بمدينة سبيطلة جراء قذيفة غاز مسيل للدموع، بحسب ما صرح به الناشط عبد الرزاق سعدوني.

وأكد سعدوني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء أن مدينة سبيطلة تشهد حالياً حالة استنفار قصوى واحتقان إثر وفاة هذا الشاب، مضيفاً أنه تم غلق كافة المحلات التجارية بعد اندلاع مواجهات بين عدد من الشباب ورجال الأمن تحسباً لأي طارئ.

كما أكد أن وحدات من الجيش الوطني تمركزت أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية بالمدينة لحمايتها.

يذكر أن الشاب هيكل الراشدي متواجد في العناية المركزة بمستشفى بسوسة منذ الثلاثاء الماضي، وقد خضع لعملية جراحية.

وقد شهدت مدينة سبيطلة، الأربعاء الماضي، مواجهات وعمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشباب ووحدات أمنية على خلفية ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بوفاة الشاب المذكور نتيجة إصابته خلال الأحداث الأخيرة، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بلاغ لها حينها.

وأكدت الوزارة حينها أن الشاب لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى المذكور، وأنه لم يثبت إلى حدّ الآن ما يفيد أنّ إصابته ناتجة عن تعرّضه لقذيفة غاز. كما ذكرت، أنه تم فتح تحقيق عدليّ للوقوف على حقيقة الواقعة بالتّنسيق مع النيابة العمومية.

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