بالصور.. "العجمي" يفتتح المعرض التقني الأول بكلية التقنية في حوطة بني تميم

تخريج الدفعة الخامسة من المتدربين وتكريم الجهات المشاركة

افتتح محافظ حوطة بني تميم المكلف خالد العجمي، حفل افتتاح المعرض التقني الأول وتخريج طلاب المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بحوطة بني تميم، وذلك بحضور ورعاية مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعمداء الكليات ومديري المعاهد في منطقة الرياض ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتخلل الحفل الذي تنوعت فقراته: عرض مرئي، وكلمة لمدير الإدارة العامة للتدريب التقني عبدالرحمن بن عمر المقبل، ثمن خلالها للوحدات المشاركة بالمعرض التقني TECH1، وشكر لمحافظ حوطة بني تميم المكلف ومدراء الدوائر؛ مشاركتهم الخريجين فرحتَهم، كما شهد المعرض مشاركة المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية في محافظة الخرج ومحافظة الحريق ومحافظة الأفلاج.

من جهته ثمّن مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل، لمحافظة حوطة بني تميم، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل، والحضور؛ مشاركة الخريجين فرحتَهم وتشريفَهم افتتاحَ المعرض التقني الأول، مشيداً بمشاركة المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية في محافظة الخرج والحريق والأفلاج.

وفي ختام المعرض التقني تم تخريج الدفعة الخامسة من المتدربين، وتكريم الجهات المشاركة للمعرض، وقام محافظ الحوطة ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعميد كلية الخرج مدير المعهد الصناعي الثانوي بالحوطة؛ بتكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتِ الشكر والتقدير على ما قدموه خلال فترة دراستهم في الكلية، متمنين لهم دوام التوفيق.