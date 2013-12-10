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اتحاد القدم السعودي يطلق جائزة الجمهور المثالي

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إطلاق جائزة للجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم فـي المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، نزيه النصر؛ أن هذه الجائزة سوف تستند إلى مجموعة من المعايير المختلفة من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم السعودي يطلق جائزة الجمهور المثالي
سبق

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إطلاق جائزة للجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم فـي المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، نزيه النصر؛ أن هذه الجائزة سوف تستند إلى مجموعة من المعايير المختلفة من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:30 PM

اتحاد القدم السعودي يطلق جائزة الجمهور المثالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إطلاق جائزة للجمهور المثالي للموسم الرياضي الحالي.

وتأتي هذه الجائزة في سياق اهتمام الاتحاد واللجنة بالجمهور الرياضي في المملكة، وخاصة أن كرة القدم فـي المملكة تحظى بمتابعة جماهيرية كبرى، وتنافس شريف بين الجماهير لمساندة ودعم المنتخب والأندية بشكل ملحوظ.

وجاءت فكرة هذه الجائزة تقديرًا لجماهير الأندية التي ترسم صورة رائعة ومشرّفة للتشجيع في المملكة، وانطلاقًا من مبدأ التحفيز والرفع من قيمة التنافس الجماهيري.

من جانبه أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، نزيه النصر؛ أن هذه الجائزة سوف تستند إلى مجموعة من المعايير المختلفة من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، وعدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، وفعالية التشجيع، وتنظيم مجالس الجمهور، والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وأعرب نزيه النصر عن أمله في أن تسهم هذه الجائزة في الرفع من القيم الأخلاقية، والحدّ من أي ظواهر سلبية محتملة.

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