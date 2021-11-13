قَفَز للوصافة في دوري المحترفين.. الآسيوي يتوج الشباب بالأفضلية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي، حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث فاز في استفتاء أفضل فريق في منطقة غرب آسيا خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الشباب على نسبة 42.26% من الأصوات، متقدمًا أمام الشرطة العراقي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 28.87%، وحل الرمثا الأردني ثالثًا بنسبة 21.27%.

وتتواصل السلسلة الشهرية لفريق الشهر، والتي يتم من خلالها التنافس بين الفِرَق التي حققت أفضل النتائج في الشهر السابق.

وتم في استفتاء أفضل فريق لشهر أكتوبر ترشيح فِرَق: الرمثا الأردني، الشباب السعودي، الوحدة الإماراتي، السد القطري، الشرطة العراقي، شباب الخليل الفلسطيني، النصر العماني.

وقد حقق فريق الشباب نتائج رائعة خلال الشهر الماضي حينما ظفر بالعلامة الكاملة من اللقاءات الأربعة التي خاضها في مسابقة الدوري، بعدما تَفَوّق على الفيحاء 2- 1 وعلى الباطن 3- 0، وعلى الاتحاد 2- 0 وعلى الطائي 2- 0، ليقفز إلى المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 21 نقطة.