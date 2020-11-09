شاهد.. مصادرة 6 أطنان حطب محلي بالطائف وتحذير من "البيئة"

إحالة للشاحنات وتطبيق نظام "المراعي والغابات" بحق كل مخالف

ضبط مركز الضبط الأمني لأمن الطرق بمحافظة الطائف، 6 أطنان من الحطب والفحم المحلي على طريق "الطائف- الباحة"، وأحالهم مع شاحنات الحطب المضبوطة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لتطبيق نظام مخالفة المراعي والغابات بحق المخالفين.

وأشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بمجهودات مكتب الوزارة بمحافظة الطائف لمتابعة مخالفي نظام المراعي والغابات عبر الفِرَق الميدانية، والتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المفروضة وفقًا للنظام ولائحته التنفيذية؛ مشددًا على حرص الوزارة على القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها؛ وذلك عبر الرقم المجاني (8002472220) حماية للغطاء النباتي وخفض معدلات التصحر وزحف الرمال.

من جانبه، أفاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن قطع الأشجار يُعد مخالفًا لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها؛ مبينًا أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص؛ تمهيدًا لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

وحذّرت الوزارة من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، وترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، وإتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها، أو إتلافها أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، والرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق.