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"قيادة التحالف": الأعمال العدائية للحوثيين تهديدٌ للأمن الإقليمي والدولي.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة

"المالكي": الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثِّل جرائم حرب؛ يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد من هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيَّرة مفخخة، تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، إحدى أذرع إيران بالمنطقة، عملٌ عدائي جبان، يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمُّد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف بأن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمَّرت -ولله الحمد- ما مجموعه (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، أُطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتدادٌ لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية، وتهديدٌ لسلامة المجال الجوي إقليميًّا.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد، وتحقيقًا لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قيادة التحالف": الأعمال العدائية للحوثيين تهديدٌ للأمن الإقليمي والدولي.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثِّل جرائم حرب؛ يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد من هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيَّرة مفخخة، تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، إحدى أذرع إيران بالمنطقة، عملٌ عدائي جبان، يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمُّد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف بأن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمَّرت -ولله الحمد- ما مجموعه (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، أُطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتدادٌ لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية، وتهديدٌ لسلامة المجال الجوي إقليميًّا.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد، وتحقيقًا لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:27 PM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:35 AM

"قيادة التحالف": الأعمال العدائية للحوثيين تهديدٌ للأمن الإقليمي والدولي.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة

"المالكي": الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثِّل جرائم حرب؛ يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد من هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتَيْن اقتصاديتَيْن، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيَّرة مفخخة، تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، إحدى أذرع إيران بالمنطقة، عملٌ عدائي جبان، يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمُّد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف بأن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمَّرت -ولله الحمد- ما مجموعه (8) طائرات مُسيَّرة مفخخة، أُطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتدادٌ لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية، وتهديدٌ لسلامة المجال الجوي إقليميًّا.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد، وتحقيقًا لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.

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