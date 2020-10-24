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مدرب يوفنتوس يؤكد: "رونالدو" سيغيب أمام هيلاس وبرشلونة

قال مدرب فريق يوفنتوس أندريا بيرلو، السبت إنه، طبقًا للوضع الحالي، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو: "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو، نحن بانتظار نتائج المسحة".

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديد لرونالدو جاءت بنتائج إيجابية وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة برشلونة.

دوري أبطال أوروبا الدوري الإيطالي يوفنتوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مدرب يوفنتوس يؤكد: "رونالدو" سيغيب أمام هيلاس وبرشلونة
سبق

قال مدرب فريق يوفنتوس أندريا بيرلو، السبت إنه، طبقًا للوضع الحالي، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو: "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو، نحن بانتظار نتائج المسحة".

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديد لرونالدو جاءت بنتائج إيجابية وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة برشلونة.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
09:01 PM

مدرب يوفنتوس يؤكد: "رونالدو" سيغيب أمام هيلاس وبرشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب فريق يوفنتوس أندريا بيرلو، السبت إنه، طبقًا للوضع الحالي، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو: "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو، نحن بانتظار نتائج المسحة".

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديد لرونالدو جاءت بنتائج إيجابية وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة برشلونة.

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