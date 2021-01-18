وفاة والد العميد محمد عبد المحسن الفالح
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد المحسن بن عبد الله الفالح، والد العميد في الحرس الوطني محمد الفالح، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، في مستشفى الزلفي.
وأديت الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم، بمحافظة الزلفي، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
وفاة والد العميد محمد عبد المحسن الفالح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-18
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد المحسن بن عبد الله الفالح، والد العميد في الحرس الوطني محمد الفالح، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، في مستشفى الزلفي.
وأديت الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم، بمحافظة الزلفي، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:05 PM
وفاة والد العميد محمد عبد المحسن الفالح
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد المحسن بن عبد الله الفالح، والد العميد في الحرس الوطني محمد الفالح، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض، في مستشفى الزلفي.
وأديت الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم، بمحافظة الزلفي، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته.