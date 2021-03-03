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يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر إلى مساء اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:12 AM

يوم ماطر بجازان وعسير.. الأرصاد: الحالة تشمل محافظات عدة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر إلى مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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