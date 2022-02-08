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خلال 24 ساعة.. 428 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل و57 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين، تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 وفاة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالًا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و57 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 441923 من ضمنهم 374479 حالة تم شفاؤها، و22993 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر البرازيل

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خلال 24 ساعة.. 428 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل و57 بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين، تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 وفاة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالًا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و57 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 441923 من ضمنهم 374479 حالة تم شفاؤها، و22993 حالة وفاة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:19 AM

خلال 24 ساعة.. 428 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل و57 بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين، تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 وفاة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالًا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و57 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 441923 من ضمنهم 374479 حالة تم شفاؤها، و22993 حالة وفاة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,512
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