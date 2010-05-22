النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيادة المدرب الوطني "المحمدي".. الأخضر يواصل تحضيراته في معسكر الرياض

في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي اليوم السبت إلى تطبيق اللاعبين مناورة على ثُلثي مساحة الملعب؛ وذلك لتنفيذ العمل التكتيكي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التجمع في العاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية عدة؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

المنتخب السعودي كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بقيادة المدرب الوطني "المحمدي".. الأخضر يواصل تحضيراته في معسكر الرياض
سبق

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي اليوم السبت إلى تطبيق اللاعبين مناورة على ثُلثي مساحة الملعب؛ وذلك لتنفيذ العمل التكتيكي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التجمع في العاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية عدة؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:32 PM

بقيادة المدرب الوطني "المحمدي".. الأخضر يواصل تحضيراته في معسكر الرياض

في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
376

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي اليوم السبت إلى تطبيق اللاعبين مناورة على ثُلثي مساحة الملعب؛ وذلك لتنفيذ العمل التكتيكي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التجمع في العاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية عدة؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,965
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,219

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة